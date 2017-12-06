Звезды шоу-бизнеса основали движение в защиту от домогательств

Среди 300 участниц движения актрисы Эшли Джад, Натали Портман, Эмма Стоун, Риз Уизерспун и продюсер «Анатомии страсти» Шонда Раймс. Среди людей, решивших помочь движению финансово — Мерил Стрип и Стивен Спилберг. Об этом сообщает The New York Times.

«Время нападений, сексуальных домогательств и неравенства на рабочем месте подошло к концу. Пора принять меры», — гласит девиз движения.

Движение будет оказывать юридическую поддержку уборщицам, работницам ферм, фабрик, ресторанов и гостиниц. Деньги на юридические услуги выделят из фонда движения, размер которого составляет 13 миллионов долларов.

Движение также планирует препятствовать заключению соглашений о неразглашении с женщинами, которые стали жертвами домогательств.

Тема сексуальных домогательств популярность после того, как в октябре 2017 года актриса Эшли Джадд сообщила о домогательствах со стороны американского продюсера Харви Вайнтшейна. Впоследствии Вайнтшейна исключили из Американской киноакадемии и Гильдии продюсеров США.

Впоследствии многие начали рассказывать о домогательствах со стороны других известных людей, в частности, в центре обвинений оказались актеры Кевин Спейси и Дастин Хоффман, а также комик Луи Си Кей и основатель группы Kiss Джин Симмонс.