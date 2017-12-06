Звезды шоу-бизнеса основали движение в защиту от домогательств

Голливудские актрисы, агенты, сценаристы и режиссеры запустили движение «Timeʼs Up» в защиту женщин от сексуальных домогательств в Голливуде и на любой другой работе.
Среди 300 участниц движения актрисы Эшли Джад, Натали Портман, Эмма Стоун, Риз Уизерспун и продюсер «Анатомии страсти» Шонда Раймс. Среди людей, решивших помочь движению финансово — Мерил Стрип и Стивен Спилберг. Об этом сообщает The New York Times.
«Время нападений, сексуальных домогательств и неравенства на рабочем месте подошло к концу. Пора принять меры», — гласит девиз движения.
Движение будет оказывать юридическую поддержку уборщицам, работницам ферм, фабрик, ресторанов и гостиниц. Деньги на юридические услуги выделят из фонда движения, размер которого составляет 13 миллионов долларов.
Движение также планирует препятствовать заключению соглашений о неразглашении с женщинами, которые стали жертвами домогательств.
Тема сексуальных домогательств популярность после того, как в октябре 2017 года актриса Эшли Джадд сообщила о домогательствах со стороны американского продюсера Харви Вайнтшейна. Впоследствии Вайнтшейна исключили из Американской киноакадемии и Гильдии продюсеров США.
Впоследствии многие начали рассказывать о домогательствах со стороны других известных людей, в частности, в центре обвинений оказались актеры Кевин Спейси и Дастин Хоффман, а также комик Луи Си Кей и основатель группы Kiss Джин Симмонс.
В начале декабря журнал Time назвал персонами года людей, которые рассказали о сексуальных домогательствах в рамках флешмоба под названием #MeToo.
Фото: spletnik.ru
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