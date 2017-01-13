Зураб Аласания и Соня Кошкина получили оружие от Авакова

Об этом пишет «Украинская правда».

Так, Аласания получил пистолет «Форт 17», а Соня Кошкина - «Форт 9Р».

Всего «Украинской правде» удалось получить 400 фамилий людей, которые были награждены оружием в 2014-2015 годах.

Напомним, 1 ноября Зураб Аласания подал заявление об увольнении с должности гендиректора НТКУ по собственному желанию, объяснив свое решение проблемами с финансированием общественного вещания.

Фото: 1tv.com.ua