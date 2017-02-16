Зорян Шкиряк предлагает запретить «ВКонтакте» и «Одноклассники»

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк предлагает ввести запрет в Украине на российские соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», сообщает «Украинская правда».

По словам Шкиряка, текущий год должен стать годом защиты информационного пространства Украины от влияния российской пропаганды. "И одним из первых решений должно стать блокирование российских социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники», которые сегодня полностью подконтрольны и управляются российскими спецслужбами", - сказал он.

Советник главы МВД также добавил, что российские спецслужбы создают в соцсетях группы с "красноречивыми патриотическими названиями", распространяющие по указке ФСБ призывы, направленные на подрыв украинской государственности.

Шкиряк также выразил надежду, что Министерство образования присоединится к мерам по защите информационного пространства и через учителей в школах будет объяснять детям вредность использования этих двух соцсетей."Мы видим, что они являются основными производителями антиукраинского контента, который распространяется в интернете", - отметил он.

Напомним, согласно рейтингу самых популярных сайтов в украинском сегменте интернета за январь «Интернет ассоциации Украины», в топ-5 входят сайты компаний Google, «ВКонтакте», YouTube, «Яндекс» и «Одноклассники».

Фото: Facebook Зоряна Шкиряка