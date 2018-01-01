«Золотой лайк» - собственная премия телеканала «1+1»

C сегодняшнего дня интернет-пользователи и зрители смогут проголосовать за лучшие сериалы, шоу, проекты, ведущих телеканала «1+1». Голосование стартует сегодня, а имя победителя станет известно 21 декабря.

«Золотой лайк» – собственная премия официального сайта телеканала «1+1». Вы сможете отдать свой голос за наиболее впечатляющие телевизионные программы 2018 и выбрать любимых звезд «1+1».

В номинациях «Ведущий года», «Ведущая года», «Кулинар года», «Эксперт года», «Икона стиля» будут представлены Алла Мазур, Наталья Мосейчук, Юрий Горбунов, Катерина Осадчая, Владимир Остапчук, Дмитрий Комаров, Руслан Сеничкин, Валентина Хамайко, Соломия Витвицкая, Андре Тан, MONATIK, Надя Дорофеева, Тина Кароль, Владимир Зеленский и другие звезды «1+1».

Станислав Боклан, Ольга Сумская, Никита Вакулюк, Янина Андреева, Вячеслав Довженко и другие актеры смогут стать «Актером года» и «Актрисой года».

В номинациях «Юмористический проект года», «Развлекательное шоу года», «Реалити года», «Сериал года» и других будут «бороться» любимые телезрителями проекты «Танці з зірками», «Голос країни», «Вечерний квартал», «Лига смеха», «Мир наизнанку», «Модель XL», «Школа», «Две матери».

Также зрители смогут проголосовать за музыкальную композицию, которую они чаще всего напевали в 2018 году в номинации «Саунд-трек года».

Отметим, что за каждого из номинантов можно голосовать лишь раз.

«1+1» – это целый мир впечатляющих проектов и талантливых личностей, которые неоднократно получали премии «Телетриумф», вчастности, в этом году – рекордное количество статуэток. Теперь мы бы хотели дать возможность высказать свое мнение и нашим зрителям благодаря премии«Золотой лайк». Я рада, что с помощью современных технологий мы можем привлекать аудиторию к созданию собственного «Оскара», – прокомментировала директор диджитал-направления «1+1 media» Анна Ткаченко.

Голосовать можно уже сегодня, а вот имя победителей мы узнаем 21 декабря. Победители получат статуэтку «Золотой лайк», а 10 проголосовавших пользователей, которых определят с помощью Random.org, также получат приз – экскурсию по телеканалу «1+1» и закулисью любимых телевизионных проектов.

Фото: Пресс-служба «1+1»