ZIK сообщил о новом нападении на журналистов «Житлоблуда»

В Чабанах Киевской области двое неизвестных напали на съемочную группу проекта строительных расследований «Житлоблуд», который выходит на телеканале ZIK.

Как сообщает пресс-служба канала, во время подготовки очередного выпуска программы, съемочная группа программы приехала в поселок. По информации местных экологов, возле реки Дниприк компания «Покровский двор» возводит жилой комплекс, что может навредить уникальной природе местности.

По словам креативного продюсера проекта Оксаны Шавьяк, журналисты девять дней назад написали запрос на комментарий в поселковый совет."Речь шла об обычных вопросах: что строится, законно ли выделение земли. Однако нас заверили, что запрос обработали и направили ... почему-то во Львов. Однако к нам этот ответ так и не дошел. Поэтому мы решили поехать в поселковый совет и получить комментарий об этом строительства", – рассказала она.

Съемочная группа зашла в зал заседаний Чабановского поселкового совета, чтобы задать вопросы заместитель поселкового главы Юрию Бондарю. Однако двое неизвестных, которые присутствовали на собрании в зале, начали оскорблять телеканал ZIK, мешать работе телекамер, бить оператора по ногам и толкать режиссера, а Бондарь – оскорблять ведущую программы Анну Закутскую.

"Аня пыталась все же получить комментарий по застройке, которая нас интересует, но в ответ он только оскорблял и уверял, что по указанному адресу никакого строительства нет", – добавила Шавьяк. Съемочная группа вызвала полицию.

Напомним, в июне на съемочную группу «Житлобуда» в Киеве напал неизвестный. Он схватил ведущую программу за руку и грубо вытолкал за дверь помещения, заявив, что журналисты посягают на частную собственность и занимаются провокациями.

Вчера, 12 сентября, ZIK сообщил, что теперь команда проекта будет выезжать на съемки с вооруженной охраной.

Фото: Facebook Анны Закутской