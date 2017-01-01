ZIK и Комиссия по журналистской этике сообщили об атаках

В пятницу, 17 ноября, на телеканал ZIK была совершена атаку, в результате которой работа канала была приостановлена ​​на восемь часов – с 1:00 до 9:00.

Как рассказали на ZIK, неизвестные подожгли кабели связи, возникли проблемы с интернетом, телефонной связью и провайдерами телевидения. По словам технического директора телеканала Виктора Козия, ранее на канал уже были спам-атаки во время эфира и разрыв кабеля на проспекте Победы, что грозило пропаданием сигнала, но такая атака, когда полностью прекратилась подача сигнала, произошла впервые.

"Мы переживаем десятки атак, мы переживаем много случаев повреждения телефонных кабелей, мы переживаем сотни случаев технического влияния на наши эфиры, но канал готов к борьбе. Если это будет продолжаться, мы будем обращаться в правоохранительные органы", – добавляет генеральный продюсер ZIK Наташа Влащенко, подчеркивая, что для канала неприемлемо любое политическое давление, политика канала абсолютно независима.

Кроме того, об атаке на свой сайт сообщила и Комиссия по журналистской этике. "Атака произошла на сервис провайдера, все очень серьезно. Мы также не исключаем, что атака возможна из-за профессиональной деятельности Комиссии", – сказали там.