Жюри назвало победителей Mobile Photography Awards

"Если мы ищем фотографии, которые рассказывают истории, то работы Джайлса по праву стоит считать лучшими. Из всех потрясающих работ, которые нам удалось увидеть в этом году, его снимки были именно теми, которые заставили меня думать о них всю ночь", - отметилодин из членов жюри Энди Батлер.

Кроме обладателя первого места в основном конкурсе, были определены победители и в 18 тематических категориях. Среди прочих в число призеров вошли Гленн Хоманн, которому снимок «Порхание» принес победу в категории «Люди»; фотограф Мишель Жуве - за черно-белую работу «Лондон после Брекзита» (категория «Мрак»); Маргарита Искандрова - за фотографию, запечатлевшую лошадей на берегу реки (номинация «Природа»).