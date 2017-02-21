Жюри назвало победителей Mobile Photography Awards

Организаторы международного конкурса мобильной фотографии Mobile Photography Awards назвали победителей. Первое место в основном конкурсе занял нью-йоркский фотожурналист Джайлс Кларк, сообщает Bird In Flight.
Он прислал на рассмотрение жюри более десяти снимков, которые были сделаны в разных уголках мира. В качестве приза он получит премию в размере $3 тыс.
"Если мы ищем фотографии, которые рассказывают истории, то работы Джайлса по праву стоит считать лучшими. Из всех потрясающих работ, которые нам удалось увидеть в этом году, его снимки были именно теми, которые заставили меня думать о них всю ночь", - отметилодин из членов жюри Энди Батлер.
Кроме обладателя первого места в основном конкурсе, были определены победители и в 18 тематических категориях. Среди прочих в число призеров вошли Гленн Хоманн, которому снимок «Порхание» принес победу в категории «Люди»; фотограф Мишель Жуве - за черно-белую работу «Лондон после Брекзита» (категория «Мрак»); Маргарита Искандрова - за фотографию, запечатлевшую лошадей на берегу реки (номинация «Природа»).
Со всеми работами Mobile Photography Awards можно ознакомиться на сайте конкурса.
Главное фото: Яша Спектор, «Мир дикой природы в городе Варанаси»
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