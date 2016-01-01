Журналистскую премию Мейса получила журналистка «Дня»

Лауреатом Премии имени публициста и исследователя Голодомора Джеймса Мейса в этом году за гражданскую позицию в публицистике стала журналистка, автор газеты «День», медиаэксперт Наталья Ищенко,сообщается на сайте издания.
"В этом году очень ярко в плане выявления свои гражданской позиции выступила Наталья Ищенко, которая первой среагировала на нашу инициативу создания «Украинской журналистской платформы», поддержала ее, повлияла своим примером на большое количество людей, в том числе из медиасферы. И эта четкость сейчас чрезвычайно важна. До сих пор многие путаются в ценностных ориентирах", – отметила на церемонии вручения награды главный редактор газеты Лариса Ившина.
По словам Ищенко, Премия Джеймса Мейса – один из примеров, как не только не забыть его труд, но и мотивировать других людей работать во благо Украины. "Джеймс Мейс сделал для Украины важнейшее дело, его последствия мы особенно ощущаем в эти дни, когда вспоминаем жертв Голодомора", – добавила она.
Напомним, Премия имени Джеймса Мейса вручается девятый год подряд. Церемония вречения традиционно проходит в редакции газеты «День», где в свое время работал публицист.
В 2016 году премию получил экс-глава Союза кинематографистов, историк культуры и кинокритик Сергей Трымбач.
Фото: day.kyiv.ua
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