Журналистов ZIK на съемках будет сопровождать вооруженная охрана

Программа строительных расследований «ЖитлоБлуд», которая выходит на телеканале ZIK, в новом сезоне обновляется. Теперь она расширит географию съемок на регионы.

Как сообщает пресс-служба канала, ежемесячно команда проекта будет инспектировать четыре новых жилых комплекса: два – в Киеве и области, два – в одном из городов Украины.

"Украинцы нуждаются в качественном и незаангажированном осмотре недвижимости, чтобы не попадать в сети недобросовестных застройщиков. Теперь и в городах-миллионниках", – говорит руководитель департамента производства собственных программ ZIK Ольга Мовчан.

Ведущей программы остается Анна Закутская. Однако теперь, учитывая опыт инцидентов съемочной группы с недобросовестными застройщиками, в новом сезоне команда «ЖитлоБлуда» будет выезжать на съемки с вооруженной охраной.

Обновленная программа начнет выходить с сегодняшнего дня, 12 сентября, по вторникам в 22:30.

Напомним, в августе ZIK сообщал, что работает над переформатированием проектов военных расследований «Стежками війни» и строительных расследований «Житлоблуд».

Фото: Facebook Анны Закутской