Журналистов в ЦАР убили не ради наживы – расследовательская группа

Группа по расследованию убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко изучает обстоятельства трагедии и проверяет, кому и зачем нужно было устранять российских журналистов.

Репортеры работали для Центра управления расследованиями (ЦУР) над проектом, спонсируемым бизнесменом Михаилом Ходорковским. Именно Ходорковский и стал инициатором создания группы, которая на протяжении двух недель со дня убийства проверяет версии случившегося.

Участники расследовательской группы рассказали «МБХ медиа», что версия обычного ограбления «противоречит многим фактическим обстоятельствам дела», и 31 июля преступники, расстрелявшие Джемаля, Расторгуева и Радченко, специально поджидали автомобиль с журналистами.