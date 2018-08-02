Журналистов в ЦАР убили не ради наживы – расследовательская группа

Как сообщает «МБХ медиа», расследовательская группа, созданная Михаилом Ходорковским, исключила грабеж из возможных мотивов убийства российских журналистов в Центральноафриканской Республике.
Группа по расследованию убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко изучает обстоятельства трагедии и проверяет, кому и зачем нужно было устранять российских журналистов.
Репортеры работали для Центра управления расследованиями (ЦУР) над проектом, спонсируемым бизнесменом Михаилом Ходорковским. Именно Ходорковский и стал инициатором создания группы, которая на протяжении двух недель со дня убийства проверяет версии случившегося.
Участники расследовательской группы рассказали «МБХ медиа», что версия обычного ограбления «противоречит многим фактическим обстоятельствам дела», и 31 июля преступники, расстрелявшие Джемаля, Расторгуева и Радченко, специально поджидали автомобиль с журналистами.
Об этом свидетельствуют данные, полученные группой от информаторов на блокпосту ЦАР. Незадолго до того, как машина с журналистами проезжала блокпост, его проехала еще одна машина «с тремя вооруженными белыми людьми, похожими на наемников» и двумя африканцами. Через час этот автомобиль проехал тот же блокпост в обратном направлении.
Жители деревни неподалеку от места трагедии также сообщили информаторам расследователей преступления, что машину с журналистами несколько часов ждала группа людей, состоящая примерно из 10 человек.
Напомним, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в ЦАР 30 июля. О гибели журналистов стало известно на следующий день. Репортеры прибыли в африканскую страну ради съемок материала для совместного проекта с Центром управления расследованиями о деятельности российских наемников в ЦАР – так называемой «ЧВК Вагнера».
2 августа Комитет защиты журналистов (CPJ) потребовал, чтобы ООН, а также власти ЦАР и Российской Федерации незамедлительно приступили к расследованию убийства.
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