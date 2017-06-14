Журналистов «Радио Свобода» и «Голоса Америки» больше не пускают в Госдуму РФ

Российские депутаты проголосовали за запрет на посещение Госдумы представителями американских СМИ, включенных в список иностранных агентов.
Таким образом, с сегодняшнего дня доступ туда закрыт для журналистов «Радио Свобода» и «Голоса Америки», имеющих аккредитацию Министерства иностранных дел РФ. Вчера, 5 декабря, онибыли отнесены Минюстом к категории СМИ-иноагентов. У остальных же семи СМИ, попавших в этот список – «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», телеканал «Настоящее время», «Сибир.Реалии», «Фактограф», татаро-башкирская служба «Радио Свобода» и «Idel.Реалии», такой аккредитации нет.
В Госдуме введение запрета называют зеркальным ответом на действия США в отношении российских СМИ.
В Госдепартаменте США считают признание «Голоса Америки» и «Радио Свобода» иностранными агентами неправильным. "Мы обеспокоены тем, что они могут в конечном итоге преследовать журналистов, задерживать их и выгонять из страны. Это то, что мы как американцы, считаем в корне неправильным. Мы верим в право на свободу слова, и у нас есть серьезная озабоченность по поводу действий России в вопросе ограничения свободы деятельности журналистов", – цитирует пресс-секретаря Госдепартамента Хизер Нойерт «Голос Америки».
Напомним, в ноябре RT выполнил требование Минюста США и зарегистрировался в качестве иностранного агента, хотя считает его нарушением свободы слова. В ответ на это Россия приняла поправки в российский закон об информации, позволяющие причислять зарубежные СМИ к так называемым «иностранным агентам».
Позже Конгресс США лишил аккредитации журналистов RT. В ответ на это российские политики заявили, что запретят посещать Госдуму сотрудникам всех американских СМИ.
Фото: svoboda.org