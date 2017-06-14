Журналистов «Радио Свобода» и «Голоса Америки» больше не пускают в Госдуму РФ

В Госдепартаменте США считают признание «Голоса Америки» и «Радио Свобода» иностранными агентами неправильным. "Мы обеспокоены тем, что они могут в конечном итоге преследовать журналистов, задерживать их и выгонять из страны. Это то, что мы как американцы, считаем в корне неправильным. Мы верим в право на свободу слова, и у нас есть серьезная озабоченность по поводу действий России в вопросе ограничения свободы деятельности журналистов", – цитирует пресс-секретаря Госдепартамента Хизер Нойерт «Голос Америки».

Напомним, в ноябре RT выполнил требование Минюста США и зарегистрировался в качестве иностранного агента, хотя считает его нарушением свободы слова. В ответ на это Россия приняла поправки в российский закон об информации, позволяющие причислять зарубежные СМИ к так называемым «иностранным агентам».

Позже Конгресс США лишил аккредитации журналистов RT. В ответ на это российские политики заявили, что запретят посещать Госдуму сотрудникам всех американских СМИ.

Фото: svoboda.org