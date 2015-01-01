Журналистов «17 канала» приговорили к 9 годам по обвинению в содействии «ДНР»

Андрушовский суд Житомирской области признал сотрудников «17 канала» – журналиста Дмитрия Васильца и оператора Евгения Тимонина – виновными по обвинению в госизмене и пособничестве терроризму, сообщает «Страна».
Оба они приговорены к девяти годам лишения свободы. В этот срок учитывается время, проведенное ими в СИЗО (с ноября 2015 года).
Приговор зачитывался в отсутствие подсудимых: Васильца силой вывели из зала заседаний по приказу судьи за критику судебного решения, аТимонин сам вышел из зала.
Экс-замглавы Администрации президента Януковича, юрист Андрей Портнов в своем Facebook сообщил, что его команда сформирует украинскую и международную юридические группы для отмены приговора и наказания виновных в фальсификации дел. "Елена Лешенковзяла на себя международную часть, мы со своей командой берем внутреннюю, включая правовую, информационную и политическую", – написал он.
Напомним, Василец и Тимонин были задержаны сотрудниками СБУ в ноябре 2015 года. По данным следствия, они длительное время находились на территории «ДНР», где оказывали консультации и практическую помощь представителям телеканала «Новороссия ТВ». В частности, способствовали настройке прямого эфира канала, трансляции новостей и видеоматериалов; проводили обучение лиц, которые занимались монтажом материалов; лично программировали необходимое для этого оборудование и программное обеспечение; зарегистрировали и настроили трансляцию «Новороссии ТВ» на видеохостингах.
Фото: strana.ua
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