Журналистке «Грошей» угрожают физической расправой

Журналистка программы «Гроші» канала «1+1» Елена Кононенко долгое время занимается расследованием схем незаконной продажи человеческих органов в Украине. В процессе погружения в эту тайную сферу она начала получать угрозы от человека, который, вероятно, является посредником в противозаконных операциях с органами.

В адрес Кононенко стали поступать звонки и сообщения с оскорблениями и угрозами, в которых злоумышленник в частности заявляет о намерении забрать «бесплатно то, что она хотела продать».

В связи с этим журналистка уже написала заявление в полицию.

Если вам известна какая-либо информация о человеке на фото, просим сообщить ее по телефону 0444941193 или на почту grosh@groshi.1plus1.ua

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Фото: пресс-служба «1+1»