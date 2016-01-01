Журналистка Юлия Латынина покинула Россию

Российская журналистка Юлия Латынина уехала из РФ после нападения неизвестных на ее автомобиль. Как сообщает «Дождь», об этом она заявила в эфире «Эха Москвы» в своей программе «Код доступа».

Журналистка связалась с радиостанцией по Skype, уточнив, что находится вместе с родителями за границей. "Вряд ли я собираюсь в ближайшее время в Россию", – сказала она.

Латынина отметила, что сначала была уверенна, что машина загорелась сама, однако позже выяснилось, что это был все же поджог. "Я вот все время была хиханьки-хаханьки, а мне страшно то, что люди, которые это сделали, были готовы к человеческим жертвам, потому что она могла загореться в тот момент, когда в ней кто-то сидел", – добавила журналистка.

По ее словам, в этот момент она уже уехала из России и дома были только ее родители. "И вот страшно, что машина стояла рядом с деревянным домом, а отцу 79 лет, он бросился ее тушить, у нее мог взорваться бензобак, он не взорвался только потому что был не полный. Если бы он ее не тушил, она бы сожгла дом, потому что пламя било на четыре метра", – рассказала Латынина.

Напомним, журналистка сообщила о поджоге своей машины в начале сентября. Спустя несколько дней следствие установило, что автомобиль подожгли с трех точек. По мнению Латыниной, это могли сделать те же люди, которые в июле опрыскали ее дом едким газом.

В августе 2016 года на Юлию Латынину напали, когда она шла на радио «Эхо Москвы». Нападавшие облили ее фекалиями. Полицейская проверка инцидента не дала результатов.

Фото: Facebook Юлии Латыниной