Журналистка «Слідства.Інфо» получила международную награду

Журналистка проекта «Слідства.Інфо» Евгения Моторевскаяполучила международную награду от Центрально-европейской инициативі (CEI) и Медиаорганизации Южной и Восточной Европы (SEEMO) за особые заслуги в расследовательской журналистике, сообщается на сайте CEI.

Евгения Моторевская победила в конкурсе для молодых журналистов. Награду она получила за материал «Зона «на колесах»: Как в колониях заключенных «подсаживают» на наркотики»о незаконном обороте наркотиков в Бучанской тюрьме. Размер премии от CEI составляет 1 тыс. евро.

"В своем материале Евгения не только рассказала о незаконном обороте наркотиков в Бучанской тюрьме, но и доказала причастность самих правоохранителей к реализации схем", – уточняют в «Слідства.Інфо».