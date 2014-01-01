Журналистка канала «Украина» заявила о поступающих угрозах

Корреспондент телеканала «Украина» в Мариуполе Татьяна Уралова получает угрозы в соцсетях из-за своей журналистской деятельности, сообщает пресс-служба канала.
"Я живу и работаю в Мариуполе всю жизнь. Начиная с 2014 года, готовлю преимущественно сюжеты из зоны АТО, много встречаюсь и общаюсь с нашими бойцами, ветеранами. Никогда не скрывала своих проукраинских взглядов. До последнего времени никаких угроз или неприязни из-за своей патриотической позиции не испытывала. Но с недавних пор в социальных сетях начали поступать угрозы", – рассказывает она.
Как уточняют на телеканале, комментарии, содержащие прямые угрозы в адрес журналистки, оскорбляющие честь и достоинство, размещены под ее постами в Facebook. В них, в частности, сказано, что фамилия Ураловой уже «занесена в списки мести», в которые занесены данные украинских военных, волонтеров и всех, кто поддерживает украинскую армию; что адрес проживания Ураловой – не секрет, поэтому с ней легко расправиться.
В связи с этим телеканал «Украина» подготовил обращение в правоохранительные органы.
Фото: Пресс-служба канала «Украина»
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