Журналисты ВВС также оштрафованы по делу о прорыве границы сторонниками Саакашвили

Мостиский районный суд Львовской области оштрафовал корреспондента и оператора киевского представительства ВВС Святослава Хоменко и Александра Шпигунова на 3,4 тыс. грн в рамках дела о прорыве границы сторонниками Михеила Саакашвили.

Как сообщает «Главком», соответствующее решение суд вынес 31 октября.

Таким образом, согласно судебному постановлению, журналисты признаны виновными в совершении административного правонарушения в связи с незаконным пересечением государственной границы Украины. Судьяотверг аргументы сотрудников представительства ВВС, что они пересекли границу в условиях крайней необходимости в целях защиты жизни и здоровья и при исполнении служебных обязанностей.

Кроме того, в середине ноября Апелляционный суд Львовской области оставил без удовлетворения апелляционные жалобы продюсера Алексея Худенцова и журналистки Ангелина Пичик телеканала NewsOne (ООО «Новости 24 часа»). То есть решения судов первой инстанции о наложении штрафов в размере 3,4 тыс. грн остались без изменений и вступили в силу.

Напомним, 10 сентября Саакашвили прибыл в Украину через польскую границу, прорвавшись с группой сторонников через пункт пропуска «Шегини» во Львовской области. За такие действия экс-глава Одесской ОГА был оштрафован судом на 3,4 тыс. грн.

В октябре суд разрешил изъять у 10 телеканалов (ICTV, ТРК «Люкс» (Львов), «Украина», «Громадське ТБ», «Интер», «Новини 24 години», «1+1», «Волинські-Новини», СТБ и «Львів-ТБ») видео прорыва границы. Кроме того, несколько судов оштрафовали на сумму 3,4 тыс. грн Пичик и Худенцова, заместителя главреда «Страна.ua» Светлану Крюкову, оператора NewsOne Марка Гаврилова, журналистов грузинской телекомпании «Рустави-2» Тому Чагелишвили и Тамару Багашвили, видеоператоров «Рустави-2» Гиорги Чиквиладзе и Датуне Майсурадзе, продюсера документальных фильмов канала Гиорги Чадунели.

Фото: Facebook Святослава Хоменко