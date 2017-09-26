Журналисты всех греческих СМИ проводят забастовку

Сегодня, 26 сентября, с шести утра во всех СМИ Греции началась 24-часовая забастовка с требованием сохранить систему дополнительного социального страхования, прекратить нарушать трудовые и социальные права сотрудников средств массовой информации, сообщают «РИА Новости».

В стране не выходят выпуски новостей на радио и телевидении, не работает большинство сайтов.

Согласно заявлению профсоюзов, за год переговоров с правительством и работодателями ничего не удалось добиться для спасения Единой журналистской организации дополнительного страхования и помощи EDOEAP. Благодаря этому фонду журналисты получали дополнительные пенсии, единовременную финансовую помощь в случае необходимости, медицинское обслуживание.

Профсоюзы заявляют, что работодатели препятствуют работе фонда и не делают взносы в EDOEAP, а правительство не приняло законодательную инициативу по решению этой проблемы, и фонду угрожает крах, он не может выплачивать пенсии и оказывать медицинскую помощь.

В связи с этим журналисты требуют поддержать и расширить работу фонда с включением в него всех сотрудников всех без исключения СМИ, а также стабильной работы для всех с равными правами, достойной зарплаты и пенсий, эффективных мер по борьбе с безработицей, подписания коллективных трудовых соглашений.

Кроме того, работники прессы требуют свободы печати.

Напомним, это уже не первая забастовка греческих журналистов. Так, в декабре 2016 года они бастовали в знак протеста против пенсионной реформы и высокого уровня безработицы в профессии. В мае 2017-го они также провели 24-часовую забастовку в знак протеста против новых мер экономии в стране.

Фото: zougla.gr