Журналисты требуют от СБУ прекратить давление на СМИ

Представители украинских СМИ расценивают визит Службы безопасности в редакцию интернет-издания «Украинская правда» как очередную попытку заставить молчать журналистов и СМИ, пишущих на «неудобные» для власти темы. Об этом говорится в их совместном заявлении.

Среди подписавшихся под ним, в частности, главред УП Севгиль Мусаева, исполнительный директор «Громадського» Екатерина Горчинская, основатель «Слідство.Інфо» Дмитрий Гнап, генпродюсер канала ATR Кристина Бондаренко, телеведущая Татьяна Даниленко, глава правления «Громадського радіо» Андрей Куликов, главред «Зеркала недели» Юлия Мостовая, журналист Валерий Калныш и др.

"Вместо давления на журналистов в угоду руководителям страны требуем от СБУ выполнения своих обязательств, связанных с защитой безопасности страны", – говорится в заявлении.

Среди таких требований, например, – расследование деятельности чиновников, систематически срывающих сроки выполнения решений СНБО относительно обороноспособности страны; фиктивных и коррупционных закупок и выполненных работ для нужд армии, о которых говорилось в материалах СМИ; убийств и сокрытия обстоятельств гибели военнослужащих и гражданских в зоне АТО и др.В случае заинтересованности СБУ журналисты готовы предоставить ей собранные соответствующие материалы.

"Пока же мы констатируем, что за 26 лет мало что изменилось в отношениях власти со СМИ. Мы вынуждены признать: тактики и инструменты давления на журналистов остаются откровенными и наглыми. И, к сожалению, участие в этом принимают представители спецслужбы, которые должны быть образцом для независимой страны", – подчеркивают медийщики.

Напомним, 14 сентября сотрудники СБУ принесли в редакцию УП письмо с просьбой изъять из общего доступа статью о срыве государственной программы реформирования оборонно-промышленного комплекса, поскольку видит в ней разглашение гостайны. По мнению президента Петра Порошенко, визит представителей спецслужбы в редакцию издания является недопустимым.

Позже в СБУ сообщили, что подозревают в разглашении гостайны не издание, а чиновников, которые могли предоставить ему такую информацию для статьи.

Фото: Facebook Севгиль Мусаевой