Журналисты СТБ и «Громадського радіо» были задержаны в Крыму

По словам координатора «Медийной инициативы за права человека» Марии Томак, пока что журналисты и правоохранители находятся на улице, а не в райотделении полиции. "Надеюсь, этим и закончится... Но держим на контроле.Адвокат уже едет", - пишет она в своем Facebook.

Позже Ирина Ромалийская сообщила, что правоохранители отпустили журналистов.

Фото: Facebook Алены Луньковой