Журналисты СТБ и «Громадського радіо» были задержаны в Крыму

В Симфероволе правоохранители задержали съемочную группу телеканала СТБ и журналистку «Громадського радіо» Ирину Ромалийскую.
Как рассказала в своем Facebook журналистка СТБ Алена Лунькова, правоохранители уже больше часа проверяют их документы.
В свою очередь Ирина Ромалийская сообщила, что ее паспорт тоже забрали.
По словам координатора «Медийной инициативы за права человека» Марии Томак, пока что журналисты и правоохранители находятся на улице, а не в райотделении полиции. "Надеюсь, этим и закончится... Но держим на контроле.Адвокат уже едет", - пишет она в своем Facebook.
Позже Ирина Ромалийская сообщила, что правоохранители отпустили журналистов.
Фото: Facebook Алены Луньковой