ТЕЛЕКРИТИКА

Журналисты «Схем» сообщили о нападении на них охранников Медведчука

Общество

Охрана политика Виктора Медведчука вчера, 7 ноября, вечером препятствовала деятельности съемочной группы программы журналистских расследований «Схемы». Об этом в своем Facebook сообщил журналист Михаил Ткач.

Инцидент произошел возле VIP-терминала аеропорта «Киев». "Люди, которые постоянно охраняют прилеты и вылеты Виктора Медведчука, люди в масках и балаклавах препятствовали нашей законной журналистской деятельности. Били локтями, толкали, делали подножки, у оператора дважды выбили камеру из рук. Наше авто с регистратором заблокировали, чтобы помешать снять прилет самолета Виктора Медведчука из России и выход из терминала", – написал он.

Как рассказала главный редактор «Схем» Наталья Седлецкая, в течение последних недель охранники политика регулярно мешали съемкам материалов для программы. "Сегодня они перешли границу. Но на этот раз в Жуляны была откомандирована не одна, а несколько съемочных групп «Схем». Противозаконная деятельность охранников Медведчука при полном молчаливом согласии была тщательно зафиксирована", – добавила она.

Напомним, в сентябре деятельности журналистов программы препятствовали сотрудники Управления государственной охраны.

Фото:   Facebook Михаила Ткача

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