Журналисты «Схем» сообщили о нападении на них охранников Медведчука

Охрана политика Виктора Медведчука вчера, 7 ноября, вечером препятствовала деятельности съемочной группы программы журналистских расследований «Схемы». Об этом в своем Facebook сообщил журналист Михаил Ткач.

Инцидент произошел возле VIP-терминала аеропорта «Киев». "Люди, которые постоянно охраняют прилеты и вылеты Виктора Медведчука, люди в масках и балаклавах препятствовали нашей законной журналистской деятельности. Били локтями, толкали, делали подножки, у оператора дважды выбили камеру из рук. Наше авто с регистратором заблокировали, чтобы помешать снять прилет самолета Виктора Медведчука из России и выход из терминала", – написал он.