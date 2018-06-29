Журналисты призывают Генпрокуратуру не нарушать прав Натальи Седлецкой (ОБНОВЛЕНО)

Коллеги журналистки Натальи Седлецкой и представители общественных организаций возмущены тем, что Генпрокуратуре в судебном порядке предоставлен доступ к информации с телефона главного редактора «Схем». Они подписали заявление, в котором призывают ГПУ не реализовывать данное решение суда.
Ранее Печерский районный суд Киева предоставил Генеральной прокуратуре доступ к телефонным разговорам, SMS и местонахождению Натальи Седлецкой за полтора года.
Журналистка является одним из свидетелей по делу о возможном разглашении государственной тайны директором НАБУ Артемом Сытником. Якобы в мае 2017-го Сытник дал неофициальное интервью ряду украинских журналистов, в том числе Седлецкой, раскрыв им «государственную тайну», а именно – обстоятельства и подробности досудебного расследования нескольких резонансных уголовных производств.
Сегодня на своей странице в Facebook Седлецкая заявила, что Генпрокуратура приглашает ее на закрытую встречу, в ходе которой ей «объяснят», зачем властям необходима информация с телефона Натальи о ее о передвижениях в течение 17 месяцев.
В ответ на это глава проекта «Схемы» пригласила в прямой эфир «Радио Свобода» генпрокурора Украины Юрия Луценко, чтобы тот дал открытый комментарий по данной ситуации.
Напомним, в августе глава НСЖУ Сергей Томиленко в интервью «Телекритике» заявил, что власти и правоохранительные органы Украины в полной мере не защищают журналистов и не готовы воспринимать критику по этому поводу. Он также отметил, что НСЖУ ведет системную работу по вопросам физической безопасности сотрудников СМИ и проводят ежемесячный мониторинг, накапливая необходимый фактаж. Однако, когда эта информация предоставляется правоохранителям, они «просто теряются».
Вчера Комитет по защите журналистов (CPJ) осудил решение украинского суда о предоставлении Генеральной прокуратуре доступа к телефону репортера «Схем». Сообщение об этом появилось на сайте Комитета.
«Решение Киевского суда о предоставлении прокурорам доступа к телефонным записям Натальи Седлецкой является оскорблением принципа свободы печати, который правительство Украины должно поддерживать, – заявила Гульноза Саид, сотрудник CPJ в Европе и Центральной Азии. – Защита источников является ядром поиска новостей, и мы призываем прокуроров прекратить превышать полномочия, чтобы журналисты могли безопасно выполнять свою работу».