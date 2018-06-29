Журналисты призывают Генпрокуратуру не нарушать прав Натальи Седлецкой (ОБНОВЛЕНО)

Журналистка является одним из свидетелей по делу о возможном разглашении государственной тайны директором НАБУ Артемом Сытником. Якобы в мае 2017-го Сытник дал неофициальное интервью ряду украинских журналистов, в том числе Седлецкой, раскрыв им «государственную тайну», а именно – обстоятельства и подробности досудебного расследования нескольких резонансных уголовных производств.

Сегодня на своей странице в Facebook Седлецкая заявила, что Генпрокуратура приглашает ее на закрытую встречу, в ходе которой ей «объяснят», зачем властям необходима информация с телефона Натальи о ее о передвижениях в течение 17 месяцев.

В ответ на это глава проекта «Схемы» пригласила в прямой эфир «Радио Свобода» генпрокурора Украины Юрия Луценко, чтобы тот дал открытый комментарий по данной ситуации.