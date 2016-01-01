Журналисты обвинили «Лига.net» в публикации «джинсы»

Материалкритикуют за комплиментарность и не отделение фактов от оценочных суждений. Например, в репортаже приводятся такие цитаты участников встречи: "Речь президента была патриотичной и показала членам команды наши достижения - начиная от единства и заканчивая бюджетом", "президент говорил хорошие и важные слова о команде и стране, о простых людях, которые держат на себе эту страну" и так далее.

Напомним, что именно Петр Шуклинов был автором проекта «Медиагигиена», который призван научить аудиторию отличать "джинсу" от сбалансированных материалов.

На просьбу «Телекритики» прокомментировать, почему в репортаже используются исключительно комплиментарная информация Шуклинов ответил отказом, заявив, что "на все вопросы ответил в своем посте".

В нем Шуклинов признал ошибку и утверждает, что позже сбалансировал материал и добавил недостающие факты.

"Все упреки в мой адрес - справедливы. Насколько получилось - ошибку исправил. Но есть одно но. Знаете что? Эти упреки можно высказать мне в лицо. Любой может мне написать и проблема будет решена. Я никогда стыдливо не опущу глаза, как делает большая половина медиаспильноты - я внимательно выслушаю, исправлюсь и стану лучше. И поблагодарю. Но я буду говорить о всех зашкварах в вашем *** цеху, который вы называете украинской журналистикой. И о своих зашкварах буду кричать громче всех", — написал он на своей странице в Facebook.

Фото: Facebook Інститут масової інформації