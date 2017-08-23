ТЕЛЕКРИТИКА

Журналисты могут бесплатно брать в НСЖУ бронежилеты и каски

Общество

В офисах Национального союза журналистов (НСЖУ) можно бесплатно взять бронежилеты и каски для журналистов, работающих в горячих точках.

Как сообщается на сайте организации, пять бронежилетов с надписью PRESS и три защитные каски ей передала общественная организация «Институт развития региональной прессы» (ИРРП), которая, в свою очередь, получила их от международной организации «Институт освещения войны и мира» (IWPR) в рамках совместного проекта «Повышение безопасности и улучшения репортерских навыков журналистов в Украине».

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"Их будут выдавать репортерам во временное пользование для выполнения профессиональных обязанностей в зоне проведения боевых действий, а также с целью обучения. Еще один бронежилет уже был передан НСЖУ в Мариуполь раньше", – уточняют в организации.

По словам главы НСЖУ Сергея Томиленко, бронежилеты и каски будут выдаваться не только членам организации, нужно будет лишь предъявить редакционное удостоверение и предварительно согласовать все с лицом, ответственным за сохранение защитного снаряжения.

Взять бронежилеты журналисты могут в офисах НСЖУ: три из них будут находится в мариупольских отделениях, еще три – в центральном офисе в Киеве.

Фото: nsju.org

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