Журналисты могут бесплатно брать в НСЖУ бронежилеты и каски

"Их будут выдавать репортерам во временное пользование для выполнения профессиональных обязанностей в зоне проведения боевых действий, а также с целью обучения. Еще один бронежилет уже был передан НСЖУ в Мариуполь раньше", – уточняют в организации.

По словам главы НСЖУ Сергея Томиленко, бронежилеты и каски будут выдаваться не только членам организации, нужно будет лишь предъявить редакционное удостоверение и предварительно согласовать все с лицом, ответственным за сохранение защитного снаряжения.

Взять бронежилеты журналисты могут в офисах НСЖУ: три из них будут находится в мариупольских отделениях, еще три – в центральном офисе в Киеве.

Фото: nsju.org