Журналисты «Интера» попали под обстрел в Авдеевке

Журналисты телеканала «Интер» попали под обстрел, когда снимали сюжет в жилом квартале Авдеевки (Донецкая область), где в последние дни обострились ситуация.

"Журналисты попали под обстрел, снимая сюжет в жилом квартале Авдеевки - выкладываю отдельный фрагмент репортажа. Пусть у кого-то повернется язык сказать, что пророссийское кубло стреляет только по военным", - написала на своей странице в Facebook народный депутат Ольга Червакова.

На видео видно, что корреспондент канала Ирина Баглай без каски и бронежилета. В своем Facebook она объяснила, что не надела их, чтобы попробовать "побыть на месте жителей старого города, без брони и защиты".

Напомним, в январе под обстрел боевиков в зоне АТО попали журналисты «5 канала».