Журналистам временно запрещено находиться на передовых позициях в Авдеевке

Доступ журналистов на передовые позиции в Авдеевке (Донецкая область) пока ограничен из-за обострения ситуации. Об этом сообщила в своем Facebook спикер Министерства обороны Оксана Гаврилюк.

"В Авдеевке на передовой достаточно сложная ситуация. Представителей прессы мы пока туда пустить не можем", - написала она.

Вместе с тем, по словам Гаврилюк, по решению министра обороны Степана Полторака в Авдеевке развернут пресс-центр. "Благодаря нашим связистам ВСУ настроен скоростной интернет. Приглашаем всех журналистов. Здесь вы можете оперативно передать материалы в редакцию, отдохнуть, выпить чаю или кофе", - рассказала спикер ведомства.

Напомним, 2 февраля в Авдеевке был ранен британский фотожурналист Кристофер Нанн, в результате чего была угроза потери им зрения. Позже медики сообщили, что смогли спасти ему зрение.

В последние дни в Авдеевке (Донецкая область) резко обострилась ситуация, усилились обстрелы со стороны боевиков: