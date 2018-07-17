«Журналистам нужно вернуться к журналистике»: разговор с Валерием Ивановым

С одной стороны, в сфере свободы слова Криминальный кодекс можно по-разному интерпретировать. А с другой стороны, некоторые законодательные запреты журналист обязан нарушать, потому что того требуют стандарты. Например, защищать свои источники, даже суд требует их раскрыть. Если, конечно, был договор о такой защите.

Тут тоже баланс между правом общества знать и национальной безопасностью или приватной жизнью конкретной личности. И журналисту нужно каждый раз этот баланс взвешивать для себя. Что важнее в данном конкретном случае? Это сложно, можно ошибиться, но иного не дано.

Деятельность журналиста в принципе не может быть государственной изменой. Если он занимается только журналистской деятельностью. Другое дело, если он выполняет какую-то разведывательную функцию, то есть занимается не журналистской работой. В советское время, например, многие работали под прикрытием журналистским или дипломатическим, а занимались разведкой. Но это уже другой род деятельности. Что бы не излагал журналист, какая бы у него ни была позиция, она не может быть основанием для обвинений в измене Родине. Потому что он просто излагает информацию и свое видение этой информации.