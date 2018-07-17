«Журналистам нужно вернуться к журналистике»: разговор с Валерием Ивановым

Во время общественных слушаний по вопросам безопасности журналистов, который прошли 1 ноября 2018 года в НСЖУ, «Телекритика» пользуясь случаем, пообщалась с президентом Академии украинской прессы, профессором Валерием Ивановым.
Нужно брать пример с тех стран, к которым мы стремимся. В России, Китае, многих азиатских и ближневосточных странах есть одни нормы, там поле действия власти шире. Иногда невероятно шире, как, например, в Саудовской Аравии. А если мы посмотрим на западные страны, то можно вспомнить попытку немецких властей обуздать «Шпигель». А ведь «Шпигель» тогда действительно открыл государственную тайну, создал абсолютно реальную опасность для страны, шла холодная война, момент был острый. А в итоге это закончилось запретом обыскивать редакционные помещения (более детально о конфликте журнала «Шпигель» с немецкими властями мы недавно писали в рамках рубрики «Телеэтика» - прим. ред.)
Можно вспомнит и практику Европейского суда по правам человека. О чем она свидетельствует? Баланс между правом государства на защиту и правом обществу на свободу слова – это целесообразность в демократическом государстве. В таком государстве население должно знать и понимать, что происходит, сознательно предпринимать меры.
Вот правильно ли поступили в «Зеркале недели», когда в самом начале войны опубликовали материалы о том, что Укроборонпром продает добробатам оружием? На мой взгляд, абсолютно правильно. А с точки зрения авторитарной страны – неправильно. И идет уголовное дело против «Зеркала недели», и Президент к этому тоже имел непосредственное отношение. Поэтому мы, увы, пока что остаемся авторитарной страной. Поле цензуры и запретов остается очень широким.
Любое управление медиа «сверху» – это уже авторитарные методы. Демократическое государство не управляет медиа, это не входит в его функции. Все, что должны делать чиновники – это давать максимум информации, выражать свою точку зрения и предлагать медиа пользоваться этой информацией. А пользоваться ей или нет – это уже дело медиа.
С одной стороны, в сфере свободы слова Криминальный кодекс можно по-разному интерпретировать. А с другой стороны, некоторые законодательные запреты журналист обязан нарушать, потому что того требуют стандарты. Например, защищать свои источники, даже суд требует их раскрыть. Если, конечно, был договор о такой защите.
Тут тоже баланс между правом общества знать и национальной безопасностью или приватной жизнью конкретной личности. И журналисту нужно каждый раз этот баланс взвешивать для себя. Что важнее в данном конкретном случае? Это сложно, можно ошибиться, но иного не дано.
Деятельность журналиста в принципе не может быть государственной изменой. Если он занимается только журналистской деятельностью. Другое дело, если он выполняет какую-то разведывательную функцию, то есть занимается не журналистской работой. В советское время, например, многие работали под прикрытием журналистским или дипломатическим, а занимались разведкой. Но это уже другой род деятельности. Что бы не излагал журналист, какая бы у него ни была позиция, она не может быть основанием для обвинений в измене Родине. Потому что он просто излагает информацию и свое видение этой информации.
Перед журналистами в Украине стоит задача вернуться к журналистике. К нормальной работе, а не loyalty-журналистике, которая, фактически, и является пропагандой. Нужно информировать обо всем, что может быть интересно целевой аудитории. Информация должна быть проверенной и достоверной. И, конечно, не стоит забывать об основных журналистских стандартах – баланс, точность, полнота.
А власти стоит меньше вмешиваться в журналистскую деятельность и больше заниматься своими прямыми обязанностями – нормальной экономикой, благосостоянием населения, защитой национальной территории. Как-то слишком много сил и времени уходит на обуздание той прессы, которая кажется власти неправильной.