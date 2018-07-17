ТЕЛЕКРИТИКА

«Журналистам нужно вернуться к журналистике»: разговор с Валерием Ивановым

Общество

Во время общественных слушаний по вопросам безопасности журналистов, который прошли 1 ноября 2018 года в НСЖУ, «Телекритика» пользуясь случаем, пообщалась с президентом Академии украинской прессы, профессором Валерием Ивановым.


Мы расспросили Валерия Феликсовича о том, куда движется украинская журналистика и как стоит строить отношения между властью и медиа.

О государственном вмешательстве

Нужно брать пример с тех стран, к которым мы стремимся. В России, Китае, многих азиатских и ближневосточных странах есть одни нормы, там поле действия власти шире. Иногда невероятно шире, как, например, в Саудовской Аравии. А если мы посмотрим на западные страны, то можно вспомнить попытку немецких властей обуздать «Шпигель». А ведь «Шпигель» тогда действительно открыл государственную тайну, создал абсолютно реальную опасность для страны, шла холодная война, момент был острый. А в итоге это закончилось запретом обыскивать редакционные помещения (более детально о конфликте журнала «Шпигель» с немецкими властями мы недавно писали в рамках рубрики «Телеэтика» - прим. ред.)

Можно вспомнит и практику Европейского суда по правам человека. О чем она свидетельствует? Баланс между правом государства на защиту и правом обществу на свободу слова – это целесообразность в демократическом государстве. В таком государстве население должно знать и понимать, что происходит, сознательно предпринимать меры.

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Вот правильно ли поступили в «Зеркале недели», когда в самом начале войны опубликовали материалы о том, что Укроборонпром продает добробатам оружием? На мой взгляд, абсолютно правильно. А с точки зрения авторитарной страны – неправильно. И идет уголовное дело против «Зеркала недели», и Президент к этому тоже имел непосредственное отношение. Поэтому мы, увы, пока что остаемся авторитарной страной. Поле цензуры и запретов остается очень широким.

Любое управление медиа «сверху» – это уже авторитарные методы. Демократическое государство не управляет медиа, это не входит в его функции. Все, что должны делать чиновники – это давать максимум информации, выражать свою точку зрения и предлагать медиа пользоваться этой информацией. А пользоваться ей или нет – это уже дело медиа.

О рамках работы журналиста

С одной стороны, в сфере свободы слова Криминальный кодекс можно по-разному интерпретировать. А с другой стороны, некоторые законодательные запреты журналист обязан нарушать, потому что того требуют стандарты. Например, защищать свои источники, даже суд требует их раскрыть. Если, конечно, был договор о такой защите.

Тут тоже баланс между правом общества знать и национальной безопасностью или приватной жизнью конкретной личности. И журналисту нужно каждый раз этот баланс взвешивать для себя. Что важнее в данном конкретном случае? Это сложно, можно ошибиться, но иного не дано.

Деятельность журналиста в принципе не может быть государственной изменой. Если он занимается только журналистской деятельностью. Другое дело, если он выполняет какую-то разведывательную функцию, то есть занимается не журналистской работой. В советское время, например, многие работали под прикрытием журналистским или дипломатическим, а занимались разведкой. Но это уже другой род деятельности. Что бы не излагал журналист, какая бы у него ни была позиция, она не может быть основанием для обвинений в измене Родине. Потому что он просто излагает информацию и свое видение этой информации.

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О борьбе с пропагандой

Как же защититься от пропаганды? В первую очередь, нужно больше доверять свои гражданам. Граждане не такие глупые, как думают политики, они часто умнее их. И граждане сами смогут оценить, где правда, а где ложь. Об этом ещё в XVII веке писал Джон Мильтон в своем трактате «Ареопагитика: Речь о свободе печати от цензуры, обращенная к парламенту Англии». Вредные книжки, которые сеют вредные идеи, тоже нужны. Они дают гражданам вакцину. На вредных идеях они апробируют свои убеждения и убеждаются в, что их убеждения правильные. А что делать, если вредная идея побеждает? Всё равно, если есть свободная дискуссия, общество вернется к верным идеям. Главное – это доверять гражданам и иметь в обществе свободную дискуссию. К сожалению, пока у нас нет ни того, ни другого.

О том, как надо

Перед журналистами в Украине стоит задача вернуться к журналистике. К нормальной работе, а не loyalty-журналистике, которая, фактически, и является пропагандой. Нужно информировать обо всем, что может быть интересно целевой аудитории. Информация должна быть проверенной и достоверной. И, конечно, не стоит забывать об основных журналистских стандартах – баланс, точность, полнота.

А власти стоит меньше вмешиваться в журналистскую деятельность и больше заниматься своими прямыми обязанностями – нормальной экономикой, благосостоянием населения, защитой национальной территории. Как-то слишком много сил и времени уходит на обуздание той прессы, которая кажется власти неправильной.

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