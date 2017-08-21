Журналиста ZIK уволили из-за скандального репортажа с «Ходи нескорених»

В свою очередь телеканал ZIK сообщил, что Константин Лохвицкий – бывший АТОшник, который был ранен под Иловайском, воспринял действия мужчины как провокацию.

"Нам жаль из-за этого инцидента. Константин имел право продемонстрировать свое отношение, однако как гражданин, а не как журналист при исполнении своих профессиональных обязанностей. Поэтому от имени телеканала ZIK приношу извинения за такое поведение журналиста", – комментирует ситуацию генеральный директор медиахолдинга ZIK Игорь Туркевич.

За нарушение стандартов исполнения служебных обязанностей Константин Лохвицкий уволен с должности журналиста телеканала ZIK.

Фото: informator.news