ТЕЛЕКРИТИКА

Журналиста ZIK уволили из-за скандального репортажа с «Ходи нескорених»

Общество
Инцидент произошел во время трансляции каналом ZIK «Ходи нескорених». Объектом внимание стал пикетчик с плакатом Петра Порошенко, на которого с упреками и оскорблениями напал журналист канала Константин Лохвицкий.

В свою очередь телеканал ZIK сообщил, что Константин Лохвицкий – бывший АТОшник, который был ранен под Иловайском, воспринял действия мужчины как провокацию.

"Нам жаль из-за этого инцидента. Константин имел право продемонстрировать свое отношение, однако как гражданин, а не как журналист при исполнении своих профессиональных обязанностей. Поэтому от имени телеканала ZIK приношу извинения за такое поведение журналиста", – комментирует ситуацию генеральный директор медиахолдинга ZIK Игорь Туркевич.

За нарушение стандартов исполнения служебных обязанностей Константин Лохвицкий уволен с должности журналиста телеканала ZIK.

Фото: informator.news

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