Как задержали и освободили журналиста УНИАН Романа Цимбалюка и оператора «1+1»

18 марта в столице РФ сотрудники ФСБ задержали, допросили и избили аспиранта МГУ, который из окна общежития вытащил украинский флаг в годовщину оккупации Крыма.

Флаг он сделал собственноручно из двух кусков ткани. Во время фестиваля в честь оккупации полуострова он выдвинул флаг из окна комнаты и стал им размахивать. Свою акцию он устроил в знак протеста против расходования бюджетных средств на фестиваль в то время, как в МГУ, где он учится, нет денег на ремонт общежитий. Об этом на условиях анонимности рассказал его товарищ.

