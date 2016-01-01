Журналиста «Громадського» выдворяют из Беларуси

В ночь на 1 февраля в Минске был задержан журналист «Общественного телевидения Донбасса» Виталий Сизов. Белорусские милиционеры рекомендовали ему покинуть страну в течение суток в связи с тем, что Россия запретила ему въезд на свою территорию. Об этом он сообщил в своем Facebook.

В Минске Сизов планировал освещать работу Трехсторонней контактной группы. Для этого у него была аккредитация Министерства иностранных дел Беларуси.

"Сегодня около 2:00 по местному времени меня из отеля Минска забрали сотрудники милиции и отвезли в Центральный райотдел, где я пробыл до 6:00. Здесь мне рассказали, что Российская Федерация запретила мне въезд на ее территорию до 2021 года. У Беларуси и РФ есть союзное государство, поэтому запрет на въезд по умолчанию распространяется и на Беларусь", - рассказал журналист.

Причину, по которой Сизову запрещен въезд в РФ, ему не назвали. "Мне рекомендовали покинуть Беларусь в течение 24 часов, что я и так планировал сделать", - отметил он.

Напомним, в октябре 2016 года в Москве представители Следственного комитета РФ провели обыск в квартире пресс-секретаря организации «Правовая инициатива по России» Ксении Бабич, которая также является внештатным корреспондентом «112 Украина», по делу «Правого сектора».

Фото: Facebook Натальи Веселовой