Журналиста Асеева могут посадить на 20 лет в ДНР

«До нас доходит немного новостей о Станиславе Асееве, но они все больше беспокоят», – сказал Иоганн Биг, глава подразделения организации «Репортеры без границ» по Восточной Европе и Центральной Азии, - Сепаратисты, похоже, намерены преследовать журналиста, который осмелился бросить вызов новостной блокаде и рассказать остальной стране, что происходит в Донецке. Мы призываем все стороны удвоить усилия для его быстрого освобождения».

Напомним, 5 июля стало известно о том, что Станислав объявил голодовку, а в плену у сепаратистов он содержится уже больше года. Участники трехсторонней контактной группы в Минске внесли имя журналиста в список пленных для обмена. Асеев сотрудничал с газетой «Зеркало недели», журналом «Украинская неделя» и «Радио Свобода».





