Журналиста Асеева могут посадить на 20 лет в ДНР

Журналисту Станиславу Асееву, который работал в оккупированном Донецке и писал оттуда под псевдонимом Станислав Васин, может грозить до 20 лет тюрьмы или даже смертная казнь. «Власти» так называемой ДНР обвиняют его в шпионаже.
«До нас доходит немного новостей о Станиславе Асееве, но они все больше беспокоят», – сказал Иоганн Биг, глава подразделения организации «Репортеры без границ» по Восточной Европе и Центральной Азии, - Сепаратисты, похоже, намерены преследовать журналиста, который осмелился бросить вызов новостной блокаде и рассказать остальной стране, что происходит в Донецке. Мы призываем все стороны удвоить усилия для его быстрого освобождения».
Напомним, 5 июля стало известно о том, что Станислав объявил голодовку, а в плену у сепаратистов он содержится уже больше года. Участники трехсторонней контактной группы в Минске внесли имя журналиста в список пленных для обмена. Асеев сотрудничал с газетой «Зеркало недели», журналом «Украинская неделя» и «Радио Свобода».