Журналист ТСН Олег Тудан нуждается в помощи на лечение

Врачи обнаружили журналиста ТСН (телеканал «1+1») Олега Тудана подозрение на онкологическое заболевание. Его семья и коллеги просят о помощи.
"У нас произошла большая беда - у Олега подозрение на рак. Нам нельзя сдаваться, Олег обязательно должен выздороветь. Прошу вашей поддержки и молитвы", - пишет супруга журналиста Леся Тудан.
"Беда приходит не по вызову и не по графику. Наш коллега и товарищ, журналист ТСН нуждается в срочной помощи", - поддержал ее в своем Facebook телеведущий «1+1» Святослав Гринчук.
Фото: Facebook Олега Тудана