Журналист ТСН Олег Тудан нуждается в помощи на лечение

Врачи обнаружили журналиста ТСН (телеканал «1+1») Олега Тудана подозрение на онкологическое заболевание. Его семья и коллеги просят о помощи.

"У нас произошла большая беда - у Олега подозрение на рак. Нам нельзя сдаваться, Олег обязательно должен выздороветь. Прошу вашей поддержки и молитвы", - пишет супруга журналиста Леся Тудан.