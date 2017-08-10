Журналист российского РБК приговорен к 3,5 годам по обвинению в экстремизме

Тверской суд Москвы сегодня, 10 августа, признал виновным специального корреспондента РБК Александра Соколова в организации деятельности экстремистской организации, приговорив его к трем с половиной годам заключения в колонии общего режима​, сообщает издание.

По делу проходили еще три участника организации: экс-редактор газеты «Дуэль» Юрий Мухин получил условный срок четыре года; активисты Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш – по четыре года колонии.

По мнению обвинения, инициативная группа по проведению референдума «За ответственную власть» (ЗОВ), которую они основали, была создана для прикрытия, а в действительности под ее видом функционировала организация Мухина «Армия воли народа», запрещенная в 2010 году за экстремизм. Прокуроры запрашивали для фигурантов дела от 4 лет до 4,5 года колонии.

В приговоре сказано, что в тех материалах, которые обвиняемые собирались распространять, содержались призывы к насильственному изменению власти, оправдывался терроризм, а также возбуждались ненависть и вражда.

Напомним, Александр Соколов был задержан и арестован в июне 2015 года. По версии следствия, его роль заключалась в том, что он зарегистрировал сайт ЗОВ и был его администратором.

ЗОВ предлагала по окончании полномочий президента России и парламента подводить итоги их работы на референдуме. Каждый избиратель может проголосовать за поощрение главы государства и парламентариев, за их наказание или оставить работу без оценки. Под поощрением авторы идеи понимали присвоение звания Героя России, а под наказанием – тюремное заключение на срок полномочий.

Журналист же не признает свою вину и считает, что преследование связано с его профессиональной деятельностью. Поскольку он является автором материалов о коррупции в России, опубликованных на сайте РБК.Кроме того, Соколов писал диссертацию о «коррупционных потерях государства» при реализации проектов госкорпораций «Роснано», «Ростех», «Олимпстрой» и «Росатом».

Фото: rbc.ru