Почему пьет журналист

Не жизнь, а фактчекинг
Естественно, есть непьющие журналисты и, скорее всего, их предостаточно, но от стереотипов никуда не деться. Выныривая из очередного дедлайна, тут же попадаешь под прессинг редактора-перфекциониста. Жернова медийных стандартов перемелют любого Хантера Томпсона. Не жизнь, а фактчекинг. В общем, работа современного журналиста заключается в производстве контента разной степени серьезности. В определенном смысле работники медиа – это обслуживающий персонал на ярмарке политического тщеславия. Артисты письменного жанра. Журналисты, таким образом, делятся не на профессионалов и профанов, а на тех, кто понимает свое место на рынке труда, и на тех, кто витает в романтических бреднях настырных правдоискателей. Обывательское представление рисует не скрупулезного расследователя, а весельчака, завсегдатая вечеринок.
"Я думаю, что образ пьющего журналиста сильно романтизирован, – рассказывает журналист Александр Михедов. – В представлении многих журналист только и занят что хождением по светским мероприятиям, на которых алкоголь льется рекой. Но даже на вечеринке я остаюсь журналистом – мне нужно быть трезвым, чтобы подмечать детали. Поэтому трезвость для меня – «маст-хэв» на этапе сбора материала".
Пиши, наливай!
В этом случае у читателей нет шансов наткнуться на пьяные бредни в своем любимом издании. Хотя кто может утверждать, что статья, написанная пьяным автором, хотя бы чем-то хуже «трезвого» текста, тем более если сам читатель любит накатить чуть ли не ежедневно. Не много ли требований к журналисту в наше время?
"Наша профессия связана с говном всегда, – жалуется журналистка «Громадського» Юлиана Скибицкая. – Либо ты работаешь на ток-шоу и постоянно сталкиваешься с трупами, насильниками и педофилами, либо ты пишешь о политике и бухаешь от того, как тебя разводят, либо ты репортажник, который каждый день понимает, какая на самом деле жопа в стране. Но среди моих знакомых журналистов я не знаю никого, кто оправдывал бы свой алкоголизм работой. Это образ жизни, который многим нравится, потому что он такой, немного безбашенный".
Не титушка, а честный репортер
Еще один повод искать разрядки в алкоголе – размытие профессии разного рода недобросовестными активистами и прочими проходимцами. Напомним, что в кармане каждого погромщика или титушки часто лежит корочка какого-нибудь СМИ. Как тут не запить порядочному журналисту?
Журналистка Кристина Абрамовская возмущается тем, что работники медиа окружили себя флером загадочности и декаданса и орут громче всех, что им надо бухать. "А чиновникам что, не надо? – говорит Абрамовская. – У них решалово за поляной. А хирургам и полицейским не надо? Им надо стресс снимать. Всем надо пить, только журналисты закатывают глазки и возводят это в культ".
А музыкальный редактор сайта Мuzmapa Даниил Панимаш утверждает, что любой, кто пьет от стресса на работе, профнепригоден, эсэмэмщик это, бариста или Владимир Познер. "Просто я влюблен в себя и в «Бехеровку» – после нее крепко и сладко спится", – рассказал нам Даниил.
Редактор сайта «Четверта влада» Сергей Костеж считает, что привыкнуть к происходящему в нашей стране попросту невозможно, а те, кто утверждают, что могут отстраниться от перманентного кризиса, лукавят. Более того, журналист, занимающийся расследованиями, постоянно ожидает расправы со стороны фигурантов своих статей. "Алкоголь – действительно один из способов расслабиться, особенно для новостников, – говорит Костеж. – Людям очень тяжело ежедневно наблюдать и освещать темы, которые никак не могут радовать".
Более того, многие журналисты употребляют спиртное ежедневно, но не скатываясь в бездну алкоголизма, а просто вводя дозы веселящих напитков в свой рацион. "Чтобы алкоголизм стал профессиональной привычкой, нужно для начала стать профессионалом, – считает Сергей Костеж. – Кроме того, нужно знать меру, хотя часто этого делать не хочется".
Из этого следует, что непьющий журналист должен быть циником, карьеристом и умеренным во всем, кроме трудолюбия. Но что же удерживает в медиа людей чувствительных и время от времени выпивающих? Ведь публикации и эфиры теряют актуальность, будучи выпущены буквально несколько дней назад. Возможно ли компенсировать минуткой славы часы интеллектуального напряжения? Вряд ли, учитывая динамику политических изменений и беспощадную скорость информационного потока. Вполне вероятно, что именно алкоголь помогает многим журналистам вернуть самоуважение и концентрацию в век оголтелого перепроизводства стандартного контента.