Почему пьет журналист

Естественно, есть непьющие журналисты и, скорее всего, их предостаточно, но от стереотипов никуда не деться. Выныривая из очередного дедлайна, тут же попадаешь под прессинг редактора-перфекциониста. Жернова медийных стандартов перемелют любого Хантера Томпсона. Не жизнь, а фактчекинг. В общем, работа современного журналиста заключается в производстве контента разной степени серьезности. В определенном смысле работники медиа – это обслуживающий персонал на ярмарке политического тщеславия. Артисты письменного жанра. Журналисты, таким образом, делятся не на профессионалов и профанов, а на тех, кто понимает свое место на рынке труда, и на тех, кто витает в романтических бреднях настырных правдоискателей. Обывательское представление рисует не скрупулезного расследователя, а весельчака, завсегдатая вечеринок.

"Я думаю, что образ пьющего журналиста сильно романтизирован, – рассказывает журналист Александр Михедов. – В представлении многих журналист только и занят что хождением по светским мероприятиям, на которых алкоголь льется рекой. Но даже на вечеринке я остаюсь журналистом – мне нужно быть трезвым, чтобы подмечать детали. Поэтому трезвость для меня – «маст-хэв» на этапе сбора материала".