Журналист «Общественного ТВ Донбасса»: «Белорусская милиция подчеркивала, что это не их действия, а русских»

Журналист «Общественного телевидения Донбасса» Виталий Сизов рассказал «Телекритике» о том, как его задержали сотрудники правоохранительных органов, о допросе и неофициальном требовании покинуть Беларусь.
Вечером 31 января Виталий Сизов прилетел в Минск, чтобы сделать репортаж о заседании трехсторонней контактной группы, и без проблем прошел границу. МИД Беларуси накануне подтвердил, что готова его годичная аккредитация и журналист отправился в гостиницу.
— Когда и как к вам пришли сотрудники милиции? Что говорили?
— Около 12 я лег спать, проверил почту. Меня разбудил звонок телефона и одновременно стук в дверь. С ресепшна мне монотонным голосом сказали, что я должен немедленно открыть дверь. Я открыл, а там стояли сотрудники милиции. Они сказали, что я задержан, но не объяснили почему. Кто-то говорил, что я что-то писал, но конкретно я так ничего и не понял. Сказали, что я должен одеваться и ехать с ними до выяснения обстоятельств. Я хотел, чтобы со мной поехал мой оператор, так как я никого в Минске не знаю, кто и куда меня везет. Они категорически отказались и сказали, что если он хочет – может ехать на такси, мы его в машине не повезем.
Стали угрожать, что наденут на меня наручники и насильно выведут. В итоге, просто подержали за руки и вывели. Я решил, что это требования сотрудников милиции, и подчинился. Меня посадили в бобик на место задержанного и отвезли в центральный райотдел, где я сидел несколько часов в приемном пункте. Во время задержания я успел позвонить коллегам и сказал, что меня увозят в милицию.
«Мне непонятна юридическая сфера всего этого. В РУВД меня в журнал не вносили, никакой протокол задержания не составляли»
— Все это время вы просто сидели, и никто с вами не говорил?
— Да, сотрудники милиции параллельно занимались своей работой, печатали протоколы, принимали людей. В 5 утра пришел офицер и я с ним беседовал. Меня отвели в какую-то классную комнату, похоже, для собраний, и там мы говорили. Он несколько раз в ходе беседы выходил, кому-то звонил и пересказывал мои слова.
Он спрашивал, кто я, участвовал ли в боевых действиях на Донбассе, зачем приехал. проверял аккредитацию, удостоверение и т.д. Переписал все мои данные и сказал, что есть такой список и я в нем фигурирую. Согласно процедуре, мне нельзя въезжать в Беларусь, хоть непонятно, как я туда заехал. Сказал, что я должен в течение 24-х часов покинуть территорию Беларуси. Причем все это было в устной форме, поэтому списков я не видел и предписаний никаких мне не дали. Оттуда меня забрал консул Украины в Минске.
Потом я отправился в гостиницу, забрал годичную аккредитационную в МИДе (до этого у меня была временная). Мне ее отдали, и сейчас я жду брифинг. Планирую выехать в течение 24-х часов.
— Как с вами общались? Были ли угрозы или все более-менее нормально?
— Угрозы были только со стороны милиционеров, которые меня задерживали. Они угрожали надеть наручники, составить протокол за сопротивление правоохранительным органам. Их возмущало, что я задаю вопросы, а они говорили, что я должен безоговорочно подчиняться. После доставки в РУВД обращались вежливо. Мне сказали сидеть на стуле и попросили не пользоваться телефоном, потому что это режимный объект, и положили его на стол возле меня.
— Вам не говорили, что будет, если вы не покинете Беларусь за это время?
— Это все было на уровне разговоров. Если бы мне предписание дали какое-то, я бы, наверное, мог понять, что будет. Я нигде ничего не подписывал и мне тяжело сказать. Насколько мне объяснили в консульстве, подобные ситуации случались уже неоднократно. С Ириной Геращенко и Евгением Червоненко, в частности. Но я так понял, что они все узнавали, что невъездные, не таким способом как я, а на границе. Ночью забрали, отвезли на какой-то допрос. Мне непонятна юридическая сфера всего этого. В РУВД меня в журнал не вносили, никакой протокол задержания не составляли.
— Вы были первый раз в Беларуси?
— В том то и дело, что во второй. Впервые на Минскую группу я ездил в ноябре и все было абсолютно нормально.
—Как думаете, с чем было это все связано?
— Я даже не знаю. Мне так ничего и не сказали, но неоднократно подчеркивали, что это не их действия, а русских. Мол они ничего не знают и у них нужно спрашивать, почему меня внесли в эти списки. Они говорили, что они соблюдают инструкцию и не виноваты в этом.