Журналист «Общественного ТВ Донбасса»: «Белорусская милиция подчеркивала, что это не их действия, а русских»

— Когда и как к вам пришли сотрудники милиции? Что говорили?

— Около 12 я лег спать, проверил почту. Меня разбудил звонок телефона и одновременно стук в дверь. С ресепшна мне монотонным голосом сказали, что я должен немедленно открыть дверь. Я открыл, а там стояли сотрудники милиции. Они сказали, что я задержан, но не объяснили почему. Кто-то говорил, что я что-то писал, но конкретно я так ничего и не понял. Сказали, что я должен одеваться и ехать с ними до выяснения обстоятельств. Я хотел, чтобы со мной поехал мой оператор, так как я никого в Минске не знаю, кто и куда меня везет. Они категорически отказались и сказали, что если он хочет – может ехать на такси, мы его в машине не повезем.

Стали угрожать, что наденут на меня наручники и насильно выведут. В итоге, просто подержали за руки и вывели. Я решил, что это требования сотрудников милиции, и подчинился. Меня посадили в бобик на место задержанного и отвезли в центральный райотдел, где я сидел несколько часов в приемном пункте. Во время задержания я успел позвонить коллегам и сказал, что меня увозят в милицию.