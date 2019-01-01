Журналист НТВ оставил предсмертную записку в соцсети

Прес-служба НТВ опубликовала соболезнования близким погибшего.

«Это личная трагедия семьи, говорить о других подробностях нам бы не хотелось», – говорится в сообщении.

Напомним, Никите Развозжаеву было 25 лет. Известност журналист получил после ролика, облетевшего интернет. В 2017 году Развозжаев вел прямое включение из Парка Горького в день ВДВ, когда к нему подошел пьяный мужчина с криками «Моя страна! Украину захватим!» и в ответ на просьбу корреспондента не мешать ударил Никиту кулаком по лицу.