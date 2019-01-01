Журналист НТВ оставил предсмертную записку в соцсети

Корреспондент телеканала НТВ Никита Развозжаев покончил с собой, его тело найдено в Москве. Перед смертью мужчина опубликовал прощальное письмо во «ВКонтакте».
Информацию о смерти Развозжаева подтверждает его бывший начальник, директор саратовского филиала ВГТРК Дмитрий Петров.
Мужчина, очевидно перед совершением самоубийства, написал пост «ВКонтакте», посвященный родным и близким.
«Я не оправдал ваших надежд. Я остался один на один со своими мыслями в чужом городе. Будь вы рядом, все сложилось бы иначе», – написал журналист своим родителям, а далее обратился к своим друзьям и бывшей возлюбленной.
Прес-служба НТВ опубликовала соболезнования близким погибшего.
«Это личная трагедия семьи, говорить о других подробностях нам бы не хотелось», – говорится в сообщении.
Напомним, Никите Развозжаеву было 25 лет. Известност журналист получил после ролика, облетевшего интернет. В 2017 году Развозжаев вел прямое включение из Парка Горького в день ВДВ, когда к нему подошел пьяный мужчина с криками «Моя страна! Украину захватим!» и в ответ на просьбу корреспондента не мешать ударил Никиту кулаком по лицу.