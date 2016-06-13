Журналист Алексей Бобровников из-за угроз покинул Украину

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Бобровникова, он выехал из Украины месяц назад. Журналист пишет, что это решение связано с угрозами, которые он получал из-за своей журналистской деятельности.

В своем заявлении он отмечает, что работал над циклом журналистских расследований, посвященных контрабанде и нелегальной и полулегальной торговли в так называемой "серой зоне" Донбасса. В том числе расследовал обстоятельства убийства волонтера Андрея «Эндрю» Галущенко и гибели нескольких других лиц.

"С первых дней расследования, посвященного «серой зоне», а точней, за два дня до убийства Андрея Галущенко, мне начали поступать угрозы физической расправы. Они приходили как в дружеской форме с похлопыванием по плечу, так и в форме угроз с оружием в руках.

Подобные угрозы получали и другие люди, задействованные в изучении процессов торговли с оккупированными территориями. Единственное, что делает мою историю отличной от других – это сфокусированность на обстоятельствах данной конкретной трагедии и связанной с ней деятельности круга лиц, потенциально причастных к серии убийств в луганском секторе и за его пределами. Вероятно, именно поэтому угрозы в свой адрес я продолжал получать даже после того, как прекратил активную работу в «серой зоне»", - написал он.

Напомним, что летом прошлого года Бобровников уволился с телеканала «1+1», где и занимался темой контрабанды и нелегальной торговли.



