Журнал Science назвал главный научный прорыв 2017 года

«Прорывом года-2017» по версии журнала Science стали первые наблюдения за слиянием двух нейтронных звезд.

17 августа этого года ученым удалось зарегистрировать гравитационные волны от слияния двух нейтронных звезд в 130 миллионах световых лет от Земли. В предыдущих случаях источником гравитационных волн были черные дыры. В течение 11 часов несколько исследовательских групп выявили новый источник гамма-излучения в галактике NGC4993. Чтобы подготовить статью об этом событии, объединились 3674 исследователя из 953 научных учреждений.

Во время слияния нейтронных звезд произошли изменения гравитационного поля, распространяющиеся подобно волнам. Этот процесс часто называют рябью пространства-времени. Также важно, что в этом году Нобелевскую премию по физике получили Райнер Вайс, Барри Бриш и Кип Торн за решающий вклад в детектор LIGO и открытие гравитационных волн.

Среди других весомых событий года журнал Science называет развитие криоэлектронной микроскопии. За этот метод, который позволяет упростить визуализацию биомолекул и улучшить качество полученных изображений, в этом году была присуждена Нобелевская премия по химии.