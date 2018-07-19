Желтуха и женоненавистничество: как СМИ освещали Одесский кинофестиваль

Из года в год Одесский кинофестиваль становится праздником для киноманов. Для любителей светской хроники это тоже что-то вроде праздника, но языческого – собирательную фигуру «гостя фестиваля» с помпой возводят на постамент, а после торжественно сжигают под улюлюканье толпы.
Вот «консультант по моделированию поведения» Анна Чаплыгина в блоге на Online.ua, предварительно растянув все ту же собирательную фигуру на дыбе, в конце текста неожиданно признается, что «искренне хочет скандала» и на следующем фестивале. Такое пожелание в прессе звучит редко – журналисты и блогеры предпочитают напускать на себя поучающий тон, делая вид, что публичная порка светских мероприятий ОМКФ проводится как раз затем, чтобы гости мотали на ус и в будущем скандалов как раз-таки не допускали. Однако в этом году таблоиды, освещавшие фестиваль, превзошли самих себя. Мы не будем упоминать казусы рерайтинга, при которых репортаж с ОМКФ в пределах одного абзаца умудрялся совершить поворот от голодовки Олега Сенцова к зажигательным танцам Алины Паш. Остановимся лишь на самых странных с точки зрения журналистики и этически неприемлемых ситуациях.
Выносить в заголовки цитаты из соцсетей – распространенная практика среди таблоидов, но от журналистов обычно ждешь большей сдержанности, чем от анонимных комментаторов в Facebook. Не тут-то было: во время IX Одесского международного фестиваля СМИ выходили под заголовками: «Село неначе подурiло» («Страна»), «Нестираная штора с тюлем» (мелитопольские «Местные вести» о платье Виктории Тигипко), «Много жлобства и мало знаменитостей» («Фраза.юа»), «Порнхаб оживает» («Обозреватель»).
Кстати, что касается знаменитостей. Может, то, что их мало – это и к лучшему? Давайте посмотрим, как в СМИ представляли одну из самых крупных звезд нынешнего ОМКФ:
Запомни, Жаклин, это у себя на родине ты звезда «Американской ночи» Трюффо и Анна Каренина в фильме 1985 года. В Украине ты – в первую очередь крестная Анджелины Джоли. Вот тебе за это «Золотой дюк» за вклад в кинематограф. Примечательно, что почти никто не величал Эрика Робертса, также посетившего фестиваль, «братом Джулии Робертс» – после «Авроры» Оксаны Байрак он-то нам практически родной.
Робертс тоже получил свою порцию кликбэйта от «Деловой столицы» (в теле новости объясняется, что он не прочь сыграть соратника Путина в фильме об отношениях РФ и Украины), но куда же без этого:
Естественно, комментировать бейсболку/эспаньолку и мышечную массу лидера (какой-то из версий) Социалистической партии Украины Ильи Кивы никто не берется: и верно, это ж не женщина какая-то. «Комсомолка» так сосредоточилась на маскулинных игрушках Кивы – «черном седане представительского класса» и спецохране, – что не удосужилась погуглить имя его спутницы. Екатерина Мазур так и осталась «неизвестной молодой девушкой».
Впрочем, этот материал «Комсомолки» под заголовком «Одесский шик: мужской взгляд на красную дорожку» – отдельная тема для разговора. «Периодически проскакивали по красной дорожке парни кавказской наружности в сопровождении девиц нелегкого поведения», – пишет ее автор. Пожалуй, он один из немногих корреспондентов, позволивших себе не грубый троллинг, а откровенный слатшейминг (осуждение женщины за чересчур фривольный, по мнению смотрящего, внешний вид). «Хотя это личное визуальное впечатление, ведь мини, декольте, шпильки и губы-уточки – это еще не доказательство», – кокетливо одергивает он сам себя, но все же добавляет, что «сейчас в фаворе натуральность». В современном Голливуде журналисту наверняка указали бы, что сейчас в фаворе – отказ от оценивающего мужского взгляда на женщин, которые формально обязаны быть одеты согласно дресс-коду, но в остальном не обязаны никому и ничем.
К счастью, последователей у него нашлось немного. «Думская» в своем фоторепортаже упрекает героинь за глубокие декольте, почему-то призывая их ехать в Неваду (по-видимому, на фестиваль Burning Man) и с упоением перечисляя «занавески», «скатерти», «пижамки», «простынки», «портьеры» и «банные халаты».
«Аргументы и факты» стыдят женщин на красной дорожке за все те же, на их взгляд, недостатки: «неправильный» возраст, «неправильная» фигура. «Чересчур откровенные наряды на красные дорожки ввела Эмили Ратаковски. Но стоит отметить, что с ее фигурой это простительно. А здесь, помимо откровенного платья (которое больше напоминает сетку), видна резинка от трусов и, простите, целлюлит», – возмущается редактор, также усмотревший среди гостей «цыганский табор» (посетителей в цветастых платьях).
У тех, кто осваивает более свежие форматы подачи репортажей – например, фестивальный видео-блог, – как правило, и взгляд на происходящее менее зашоренный. Например, GreenJek channel с его квестом по территории ОМКФ за незлобный юмор можно простить даже стоковую заставку программы.
Но от всех требовать тактичности невозможно. Журналист «Думской» высоко оценивает фильм «Девочка» (который мы горячо советовали посмотреть на фестивале), но после рецензии разражается неожиданным монологом. «Ну что ж, во времена "романтика в очках" Гарольда Ллойда о гендерном равенстве в кино не помышляли, доживем ли до времен, когда трансгендеры будут требовать привилегий в кинематографе, а то и ведущих женских партий в балете?» Хочется осторожно заметить, что в цивилизованном мире требование трансгендерными людьми права на исполнение разных ролей (это именно право, а не привилегия) – нормальная практика. Из уст репортера это, однако, почему-то звучит как мрачное пророчество.
Региональная пресса в этот раз вообще отличилась в негативном плане: на портале «Одесская жизнь» двое журналистов разговаривают с воображаемыми «диванными критиками», причем один из голосов в их головах изрекает: «Фильмы, которые завоевывают призы на главных фестивалях мира: Каннском, Берлинском, Венецианском, Роттердамском – обычно действительно –неинтересные и некачественные». Репортер «Культурометра» подслушал, как зрители на показе «Экстаза» Гаспара Ноэ обсуждают некий прошлогодний «Неон» – «историю о манекенщице-девственнице, которую съели подруги по цеху» (имеется в виду «Неоновый демон» Николаса Рефна, вышедший в 2015 году).
Из интереса мы решили зайти в аккаунты к иностранным журналистам, приехавшим освещать фестиваль. Кинокритик и редактор стримингового портала Kinoscope Леонардо Гои, например, восхищается тем, что фестивальная индустрия в Украине не стала «башней из слоновой кости», и на фильмы ходят не только люди, для которых кино – это профессия.
I’m saying all this because I was amazed at how this really does not seem the case here in Odessa, at @odessaiff / #oiff2018. This was a 15:30 pm WEDNESDAY screening yesterday. pic.twitter.com/2zghUU0t7z— Leonardo Goi (@LeonardoGoi) July 19, 2018
Friends and Enemies: I’m watching Safety Last! (1923) ON the Potemkin Steps with a live orchestra in the land of Kira Muratova, Alexander Dovzhenko, Esfir Shub, Larisa Shepitko, Oleg Sentsov, & my ancestors. In other words: I will grant any favour asked of me on this holy day. pic.twitter.com/AeSbin77Rq— Dorota (@DorotaMischka) July 14, 2018
А вот отборщица Международного кинофестиваля в Торонто Дорота Лех пишет: «Я смотрю фильм Safety Last (1923) на Потемкинской лестнице с живым оркестром, в стране Киры Муратовой, Александра Довженко, Эсфирь Шуб, Ларисы Шепитько, Олега Сенцова и моих предков. Другими словами: в этот святой день я сделаю любое одолжение, которое у меня попросят».
Быть может, отечественным журналистам и впрямь не мешало бы расслабиться и получать удовольствие от мероприятия – как делают их иностранные коллеги. Конечно, Одесскому фестивалю по уровню организации далеко до Каннского, но: а) даже Каннам в этом году было далеко до их прежнего величия; б) даже Канны, пропущенные через отечественный «жёлтый пресс», превратились бы во фрик-ярмарку тщеславия. Все же добрее надо быть.
Для коллажа были использованы кадры: https://www.youtube.com/watch?v=ZQN-LiHIii0 © NEON RATED, LLC ALL RIGHTS RESERVED. https://oiff.com.ua/press/material.html