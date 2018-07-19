Желтуха и женоненавистничество: как СМИ освещали Одесский кинофестиваль

Вот «консультант по моделированию поведения» Анна Чаплыгина в блоге на Online.ua, предварительно растянув все ту же собирательную фигуру на дыбе, в конце текста неожиданно признается, что «искренне хочет скандала» и на следующем фестивале. Такое пожелание в прессе звучит редко – журналисты и блогеры предпочитают напускать на себя поучающий тон, делая вид, что публичная порка светских мероприятий ОМКФ проводится как раз затем, чтобы гости мотали на ус и в будущем скандалов как раз-таки не допускали. Однако в этом году таблоиды, освещавшие фестиваль, превзошли самих себя. Мы не будем упоминать казусы рерайтинга, при которых репортаж с ОМКФ в пределах одного абзаца умудрялся совершить поворот от голодовки Олега Сенцова к зажигательным танцам Алины Паш. Остановимся лишь на самых странных с точки зрения журналистики и этически неприемлемых ситуациях.

Выносить в заголовки цитаты из соцсетей – распространенная практика среди таблоидов, но от журналистов обычно ждешь большей сдержанности, чем от анонимных комментаторов в Facebook. Не тут-то было: во время IX Одесского международного фестиваля СМИ выходили под заголовками: «Село неначе подурiло» («Страна»), «Нестираная штора с тюлем» (мелитопольские «Местные вести» о платье Виктории Тигипко), «Много жлобства и мало знаменитостей» («Фраза.юа»), «Порнхаб оживает» («Обозреватель»).

Кстати, что касается знаменитостей. Может, то, что их мало – это и к лучшему? Давайте посмотрим, как в СМИ представляли одну из самых крупных звезд нынешнего ОМКФ: