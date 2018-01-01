Жалобу Олега Сенцова против властей России рассмотрит Европейский суд

По сообщениям из ЕСПЧ, правительству Российской Федерации предложили представить свои замечания по делу до 16 января 2019 года.

Ранее украинского режиссера поддержали французские звезды и российский документалист. В пользу узника Кремля Олега Сенцова на днях высказались Изабель Юппер, Луи Гаррель и Виктор Косаковский.

Напомним, политзаключенный Олег Сенцов осужден в России по обвинению в терроризме на 20 лет тюрьмы. В середине мая Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех политзаключенных украинцев, отбывающих наказание в России.

По состоянию на 4 октября Олег Сенцов голодает уже 144 дня.

Фото: Корреспондент