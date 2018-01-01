ТЕЛЕКРИТИКА

Жалобу Олега Сенцова против властей России рассмотрит Европейский суд

Общество

Европейский суд по правам человека рассмотрит иск Олега Сенцова против России (от 26 сентября 2018 года). Об этом написал руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.


«Еще одна суперновость. ЕСПЧ коммуницировал дело Олега Сенцова. Суд увязал его жалобу с делом Украина vs Россия об аннексии Крыма», – написал Павел Чиков в Telegram.

В жалобе, с полным текстом которой можно ознакомиться ниже, украинский режиссер обвинил Россию в том, что власти страны нарушили в отношении него две статьи Конвенции по защите прав человека и основных свобод – статью 3 (запрещение пыток) и статью 5 (право на свободу и безопасность).

Жалоба украинца Олега Сенцова против России

Фото: Telegram

По сообщениям из ЕСПЧ, правительству Российской Федерации предложили представить свои замечания по делу до 16 января 2019 года.

Ранее украинского режиссера поддержали французские звезды и российский документалист. В пользу узника Кремля Олега Сенцова на днях высказались Изабель Юппер, Луи Гаррель и Виктор Косаковский.

Напомним, политзаключенный Олег Сенцов осужден в России по обвинению в терроризме на 20 лет тюрьмы. В середине мая Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех политзаключенных украинцев, отбывающих наказание в России.

По состоянию на 4 октября Олег Сенцов голодает уже 144 дня.

Фото: Корреспондент

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