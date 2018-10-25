Зеленский всерьез готовится к выборам: комик обзавелся политконсультантом и юристами

Украинский комик, актер и основатель студии «Квартал 95» Владимир Зеленский не исключает своего участия в президентской кампании в марте 2019-го. Партия «Слуга народа» может принять участие в парламентских выборах в октябре 2019 года.
Об этом политик рассказал «Украинской правде», которая посвятила политическим планам комика большой материал, исследовав, кто работает на политический проект юмориста. Офис партии «Слуга народа» расположен в адвокатском бюро «Качура Лоерс», юридические услуги комику предоставляет адвокат Андрей Богдан, политконсультантом выступает исполнительный директор «Украинского института будущего» Виктор Андросов. Над политическим проектом комика работает также основатель Monobank Дмитрий Дубилет.
«Есть ли у меня мысли о политической жизни? Да, мысли есть. У меня в принципе есть мысли. Но говорить о какой-либо из двух политических гонок рано. У меня много работы», – ответил Зеленский в WhatsApp-переписке на вопрос УП, думает ли он о политическом будущем.
Издание напоминает, что в конце прошлого года студия «Квартал 95» выкупила «Партию решительных перемен» и переименовала ее в «Слуга народа». Тогда комик называл регистрацию партии вынужденной необходимостью, чтобы «никто не украл названия одноименного сериала в циничных политических целях».
Собеседники УП также утверждают, что Зеленский ведет очень закрытую, нестандартную кампанию. Офис «Слуги народа» расположен в адвокатском бюро «Качура Лоерс» на седьмом этаже в одном из бизнес-центров столицы. К ближайшему окружению актера, с которым Зеленский будет работать на выборах, издание причисляет лидера партии «Слуга народа» Ивана Баканова, Бориса и Сергея Шефиров, Сергея Трофимова и Юрия Костюка. Все они являются руководителями и сценаристами студии «Квартал 95». Издание отмечает, что Баканов – самый непубличный из них, о нем в сети крайне мало информации.
УП называет предвыборную кампанию Зеленского «киношной». Автор материала делает акцент на «вирусных» роликах нового третьего сезона «Слуги народа», премьера которого запланирована перед первым туром выборов президента – на март 2019 года. Зеленский возразил УП насчет агитационной цели роликов: «По роликам "Слуги народа" – это ролики "Слуги народа". Может ли это быть формой избирательной кампании? Никто никогда такого не делал», – прокомментировал Зеленский.
Как известно, парламентские выборы намечены на октябрь 2019-го.
Фото: кадр из YouTube