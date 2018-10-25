Зеленский всерьез готовится к выборам: комик обзавелся политконсультантом и юристами

Об этом политик рассказал «Украинской правде», которая посвятила политическим планам комика большой материал, исследовав, кто работает на политический проект юмориста. Офис партии «Слуга народа» расположен в адвокатском бюро «Качура Лоерс», юридические услуги комику предоставляет адвокат Андрей Богдан, политконсультантом выступает исполнительный директор «Украинского института будущего» Виктор Андросов. Над политическим проектом комика работает также основатель Monobank Дмитрий Дубилет.

«Есть ли у меня мысли о политической жизни? Да, мысли есть. У меня в принципе есть мысли. Но говорить о какой-либо из двух политических гонок рано. У меня много работы», – ответил Зеленский в WhatsApp-переписке на вопрос УП, думает ли он о политическом будущем.

Издание напоминает, что в конце прошлого года студия «Квартал 95» выкупила «Партию решительных перемен» и переименовала ее в «Слуга народа». Тогда комик называл регистрацию партии вынужденной необходимостью, чтобы «никто не украл названия одноименного сериала в циничных политических целях».