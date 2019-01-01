Зеленский пойдет на выборы под лозунгом «Я не шучу»?

Издание пишет, что оплачена зимняя реклама на радио и билбордах с лозунгом: «Я не шучу».

Большое крыло членов партии «Слуга народа» Зеленского составят кадры из УКРОПа. Политсила в процессе развода Геннадия Корбана и Бориса Филатова с олигархом Игорем Коломойским. Партийцы, желающие оставаться с олигархом, пошли к Зеленскому.

По данным реестра Минюста, руководителем партии является Иван Баканов, который также руководит студией «Квартал 95». В прессе его называют главным лицом в избирательном штабе Зеленского. Ранее в прессе писали, что Зеленский также хочет укомплектовать команду сильными политтехнологами, но пока никого не выбрал. Избирательный технолог президентской кампании Петра Порошенко Виктория Сюмар подтверждала, что виделась с Зеленским, но на работу ее не наняли.

Политический эксперт Виктор Андрусив признался, у него было несколько встреч с Зеленским и его командой. «Я присутствовал в качестве эксперта вместе с другими консультантами. Мы обсуждаем общие вещи, делимся прогнозами и оценками. И все», – утверждает эксперт и просит не называть его «технологом Зеленского». Хотя у себя в Facebook Андрусив четко демонстрирует, как Зеленского собираются преподносить публике: «Зеленский – успешный менеджер, он умеет организовать большое количество людей», «он умный и слушает, не все воспринимает, и это нормально», «он лидер и умеет анализировать», «у него колоссальная интуиция».

К марту запланирована премьера третьего сезона сериала «Слуга народа». В прошлом году продюсеры анонсировали ее на октябрь, однако дату сместили дважды – на декабрь, а потом на март. Президентские выборы состоятся 31 марта, а это значит, что последняя серия выйдет максимально близко к концу президентской кампании.

Напомним, ранее «Украинская правда» писала, что офис партии «Слуга народа» расположен в адвокатском бюро «Качура Лоерс», юридические услуги комику предоставляет адвокат Андрей Богдан, политконсультантом называла того же Андрусива. Также с комиком, по данным УП, работает основатель Monobank Дмитрий Дубилет.

Фото – «Квартал 95»