ТЕЛЕКРИТИКА

Здание с редакцией CNN вновь эвакуировали

Общество

В Нью-Йорке вновь эвакуировали людей из торгового центра Time Warner, где расположен офис телеканала.


Об этом сообщает CBS

Полиция заподозрила наличие взрывчатых веществ в пакетах, оставленных кем-то в одном из магазинов торгового центра на третьем этаже, после чего людей эвакуировали из здания. Об этом нью-йоркская полиция написала в своем Twitter. 

Напомним, причиной опасений правоохранительных органов мог стать тот факт, что 24 октября Секретная служба США уже обнаруживала взрывные устройства в нескольких посылках, которые были получены разными адресатами. Такие посылки пришли, в том числе, на домашние адреса политиков Хиллари Клинтон и Барака Обамы. Еще одно взрывное устройство нашли в тот же день в почтовой корреспонденции в Time Warner.

Фото: Getty Images

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