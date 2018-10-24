Здание с редакцией CNN вновь эвакуировали

В Нью-Йорке вновь эвакуировали людей из торгового центра Time Warner, где расположен офис телеканала.
Об этом сообщает CBS.
Полиция заподозрила наличие взрывчатых веществ в пакетах, оставленных кем-то в одном из магазинов торгового центра на третьем этаже, после чего людей эвакуировали из здания. Об этом нью-йоркская полиция написала в своем Twitter.
As a precaution, the NYPD is currently evaluating a pair of unattended packages at the Time Warner Center Mall, Columbus Circle in Manhattan. More information will be released as it becomes available. pic.twitter.com/VqrzHZJ6zv— NYPD NEWS (@NYPDnews) October 26, 2018
Напомним, причиной опасений правоохранительных органов мог стать тот факт, что 24 октября Секретная служба США уже обнаруживала взрывные устройства в нескольких посылках, которые были получены разными адресатами. Такие посылки пришли, в том числе, на домашние адреса политиков Хиллари Клинтон и Барака Обамы. Еще одно взрывное устройство нашли в тот же день в почтовой корреспонденции в Time Warner.
Фото: Getty Images