Здание с редакцией CNN вновь эвакуировали

Напомним, причиной опасений правоохранительных органов мог стать тот факт, что 24 октября Секретная служба США уже обнаруживала взрывные устройства в нескольких посылках, которые были получены разными адресатами. Такие посылки пришли, в том числе, на домашние адреса политиков Хиллари Клинтон и Барака Обамы. Еще одно взрывное устройство нашли в тот же день в почтовой корреспонденции в Time Warner.

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