Завтра МВД расскажет о ходе расследования убийства Павла Шеремета

Завтра, 8 февраля, состоится пресс-конференция о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В ней примут участие глава МВД Арсен Аваков и руководство Национальной полиции.

Начало мероприятия запланировано на 15:30. Состоится оно по адресу ул. Академика Богомольца, 10.Аккредитация для журналистов продлится до 13:00 8 февраля.

Напомним, в конце января глава МВД Арсен Аваков анонсировал брифинг о ходе расследования убийства Шеремета. Это стало его реакцией на публичный запрос издания «Украинская правда» относительно расследования.

Фото: Twitter / pavelsheremet