Зависимость от игр признана болезнью

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) собирается включить в перечень психических расстройств Международной классификации болезней (МКБ) игровую зависимость. Информация об этом появилась в британском научном журнале New Scientist.
Так, игровое расстройство включено в черновой вариант обновленной МКБ (ICD-11), которая выйдет в следующем году. До этого последний раз список заболеваний ВОЗ пересматривала в 1990 году.
Окончательную формулировку, в которой игровая зависимость будет фигурировать в перечне, ВОЗ еще уточнит, но, согласно предварительному варианту, у человека будет диагностировано расстройство в том случае, если увлечение человека играми оказывается важнее всех остальных жизненных интересов на протяжениикак минимум одного года.
По словам специалиста ВОЗ Владимира Позняка, медикам необходимо признать, что игровая зависимость может иметь серьезные последствия для здоровья человека. "У большинства людей, которые играют в компьютерные игры, нет никакого расстройства, как нет его и у большинства тех, кто употребляет алкоголь. Но в некоторых случаях злоупотребление может привести к нежелательным последствиям", – отмечает он.
Специалисты также призывали ВОЗ включить в список заболеваний шопоголизм, трудоголизм, чрезмерное увлечение просмотром телепрограмм, интернет-зависимость. Однако в проекте МКБ-11 они пока отсутствуют.
Отметим, согласно медицинским исследованиям, наибольший процент игроманов проживает в Японии и Китае. А больше всего склонны к игровой зависимости, например, от компьютерных игр мальчики-подростки. Согласно одному из опросов, проведенных среди американских школьников, 50% девочек проводят за компьютерными играми более пяти часов в сутки, 80% мальчиков – более семи часов.
Как известно, Международная классификация болезней позволяет собирать данные о смертности и заболеваемости, сопоставлять эту информацию во всем мире и обмениваться ней.
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