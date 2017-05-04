Зависимость от игр признана болезнью

Окончательную формулировку, в которой игровая зависимость будет фигурировать в перечне, ВОЗ еще уточнит, но, согласно предварительному варианту, у человека будет диагностировано расстройство в том случае, если увлечение человека играми оказывается важнее всех остальных жизненных интересов на протяжениикак минимум одного года.

По словам специалиста ВОЗ Владимира Позняка, медикам необходимо признать, что игровая зависимость может иметь серьезные последствия для здоровья человека. "У большинства людей, которые играют в компьютерные игры, нет никакого расстройства, как нет его и у большинства тех, кто употребляет алкоголь. Но в некоторых случаях злоупотребление может привести к нежелательным последствиям", – отмечает он.

Специалисты также призывали ВОЗ включить в список заболеваний шопоголизм, трудоголизм, чрезмерное увлечение просмотром телепрограмм, интернет-зависимость. Однако в проекте МКБ-11 они пока отсутствуют.