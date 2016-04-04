Заведующий роддома напал на журналистов ZIK, приехавших снимать сюжет

Вчера, 9 февраля, на съемочную группу телеканала ZIK напал и повредил оборудование заведующий родильного отделения Бориспольской центральной районной больницы Михаил Чубай, сообщает пресс-служба канала.

Команда программы медицинских расследований «Врачебные тайны» приехала в медучреждения по просьбе рожениц, которые пожаловались на поборы в роддоме. Как рассказала шеф-редактор программы Марьяна Гайдучик,о своем визите съемочная группа предупредила заранее, однако сначала решила пообщаться не из главным врачом больницы, а с роженицами.По ее словам, как только журналисты зашли в роддом, появился заведующий Михаил Чубай и начал препятствовать их работе, "трепал их за одежду и побил технику".

По факту инцидента Бориспольский райотдел полиции открыл уголовное производство.

Руководитель отдела социальных проектов канала ZIK Ольга Мовчан отметила, что за год работы и 38 программ, вышедших в эфир, - это первое нападение на съемочную группу, до этого в адрес журналистов-расследователей звучали лишь словесные угрозы.