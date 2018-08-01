«Запугивание журналистов – это терроризм»: интервью с Сергеем Томиленко

Часть журналистов сознательно отказываются писать заявления. У некоторых это просто личный принцип, ну вот не пишет человек никогда таких вещей, и все тут. Например, фотокорреспондент агентства Associated Press Ефрем Лукацкий, который недавно пострадал от действии полиции, жалоб не писал, у него такое правило. Он считает, что не стоит полиции тратить на это ресурсы, пусть лучше убийства раскрывают.

Но многие просто не верят в эффективность такого метода борьбы за права. Не хотят тратить свое время, так как не верят в результат. НСЖУ не выступает в роли учителей, и мы не пытаемся указывать журналистам, что им делать и как поступать в таких ситуациях. Но мы считаем, что с системой лучше всего бороться ее же методами. Если система практикует бюрократию, значит и нам будет эффективней оставить заявление. Если нет заявления, то пройдет время, следов не останется, и уже не к чему будет апеллировать. Поэтому мы сторонники юридического метода, у нас есть юристы-партнеры, которые готовы бесплатно оказывать помощь журналистам.