Запрос о третьей мировой войне в Google достиг исторического максимума

Количество поисковых запросов о третьей мировой войне в поисковой системе Google в апреле достигло исторического максимума в 100 баллов с момента начала отслеживания популярности запросов в 2004 году. Об этом свидетельствуют данные Google Trends, сообщает RNS.
За последние 30 дней наиболее часто запрос «world war 3» поступал из США и Великобритании — 100 и 84 балла соответственно.
Число запросов в данных Google Trends обозначает уровень интереса к теме с учетом наиболее высокого показателя в таблице для определенного региона и периода времени. Таким образом, 100 баллов означают наивысший уровень популярности запроса.
Напомним, Google решил дать возможность знаменитостям и организациям публиковать любые свои сообщения непосредственно на страницах поиска. Пока что Google фокусируется на музеях, спортивных командах, лигах и фильмах, а также их представителях. Таким образом компания пытается обеспечить своих пользователей более актуальной и своевременной информацией.
Фото: Pixabay.com
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