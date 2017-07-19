Запрет российских сайтов поддерживает 36% украинцев: TNS

33% украинцев не поддерживают запрет в стране российских соцсетей и других ресурсов. Как сообщает издание AIN.UA, об этом свидетельствуют результаты исследования компании TNS.

Еще 15% респондентов сказали, что скорее не поддерживают решение о блокировке сайтов.

Вместе с тем полностью поддерживают эти меры 24% опрошенных, скорее поддерживают – 12%. А 16% респондентов занимают неопределенную позицию: как поддерживают, так и не поддерживают запрет.