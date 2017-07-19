Запрет российских сайтов поддерживает 36% украинцев: TNS

33% украинцев не поддерживают запрет в стране российских соцсетей и других ресурсов. Как сообщает издание AIN.UA, об этом свидетельствуют результаты исследования компании TNS.
Еще 15% респондентов сказали, что скорее не поддерживают решение о блокировке сайтов.
Вместе с тем полностью поддерживают эти меры 24% опрошенных, скорее поддерживают – 12%. А 16% респондентов занимают неопределенную позицию: как поддерживают, так и не поддерживают запрет.
Среди тех, кто высказался категорически против, преимущественно молодежь (42%) и жители Востока (43%) и Юга (42%) Украины. Жители Западного региона (35%) и мужчины (31%) чаще полностью поддерживают введение санкций.
Опрос проводился в онлайне методом Kantar TNS Online Track с 22 по 31 мая по всей Украине (кроме зоны АТО и аннексированного Крыма). В опросе принимали участие респонденты в возрасте 18-55 лет, проживающие в городах. Выборка насчитывает 1000 респондентов, квотная по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта.
Напомним, 15 мая президент ввел в действие решение СНБО о применении санкций к российским Mail.ru, «Яндексу» и социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к «ДокторВеб» и «Лаборатории Касперского» и др. Санкции подразумевают запрет интернет-провайдерам осуществлять услуги по доступу к этим ресурсам.
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