Замглавреда «Страны»: «Сперва с нами пытались договориться, а потом припугнуть»

Заместитель главного редактора интернет-издания «Страна» Светлана Крюкова рассказала «Телекритике» о попытках власти закрыть издание.
12 января интернет-газета «Страна» заявила о том, что власть готовит провокации против издания.
"В частности, есть информация о том, что СБУ в ближайшее время намерена устроить «маски-шоу» в редакции «Страны». Кроме того, по поступившим данным, в СБУ ударными темпами фабрикуют уголовные дела с целью арестовать руководителей интернет-газеты «Страна»", – говорится в заявлении издания.
Заместитель главреда Светлана Крюкова в комментарии «Телекритике» сказала, что о готовящихся против издания провокациях им сообщили источники в правоохранительных органах и околовластных структурах.
"В адрес сотрудников издания поступают угрозы. Вот только вчера двое неизвестных звонили в редакцию. Пока ничего серьезного. Городские сумасшедшие, следящие за кассетным скандалом #Онищенкогейт. Мессенджер в Facebook - это отдельная графа удовольствий для гурманов и мазохистов. Там всегда можно узнать о себе много нового. В них много БДСМ и скабрезностей. «Сдохни, с…ка!», «Творишь, шлюха? Тварью станешь!», - пишут пользователи соцсетей с неопознанных эккаунтов в личку", - рассказывает Крюкова.
По ее словам, формальным поводом для претензий в адрес руководства издания является уголовное дело против главного редактора «Страны» Игоря Гужвы, открытое в 2014 году. Тогда СБУ обвинила журнал «Вести.Репортер» в призывах к нарушению территориальной целостности Украины.
"Были обыски в редакции, экспертизы, которые полностью опровергли претензии к статьям. Дело провисело до июля 2016-го года. К тому времени Игорь Гужва уже ушел из холдинга "Вести", весьма недружелюбно расставшись с бывшим собственником Александром Клименко, который до сих пор владеет холдингом", - говорит она.
Крюкова добавляет, что после того, как Гужва создал «Страну» проблемы снова появились.
«Логика такая - любым путем привязать к этому делу Игоря Гужву, сделать его подозреваемым, арестовать его, а потом, что будет с этим делом - не важно»
"Многие материалы «Страны» очень не нравились власти. В начале июля в СБУ поступила команда срочно реанимировать старое дело. И заточить его конкретно под Игоря Гужву. Почему именно это дело? Потому что там тяжкая статья - 110 УК, часть вторая (посягательство на территориальную целостность Украины совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Если по ней выносится подозрение, то есть только одна мера пресечения - арест.
"Логика такая - любым путем привязать к этому делу Игоря Гужву, сделать его подозреваемым, арестовать его, а потом, что будет с этим делом - неважно. Главное, что главред "Страны" уже будет сидеть", - заявил нам источник в спецслужбах.
С тех пор было допрошены десятки людей и всем им задавали один вопрос - что плохого они могут сказать про Гужву. Об этом "Стране" сообщили сами допрошенные. Однако, получить какие-либо внятные свидетельства против главреда "Страны" не удалось. За ним ничего нет. В ноябре-декабре 2016 года мы опубликовали ряд материалов на основе откровений нардепа Александра Онищенко о коррупции в высших эшелонах власти. По нашим данным, это вызвало резкое недовольство в Администрации президента. И в СБУ пришла команда любым способом довести дело до конца", - говорит Крюкова.
Она добавляет, что представители власти регулярно пытались общаться с редакцией, но не говорит, кто именно это был.
"Мы общались и до публикации заявления и после. Сперва с нами пытались договориться. Потом пытались припугнуть. Как? Приветами. Вроде: «Не балуйтесь там!», и конкретными намеками «Вам бы лучше не иметь дело с этими людьми?», а интервью с вот этим господином может повлечь серию нехороших последствий. Все эти переговорщики – медиа-консультанты, советники, а то и друзья высокопоставленных представителей действующей власти. Мы всех послушали, услышали и пошли работать дальше", - сказала Крюкова.
Напомним, что ранее заместитель главного редактора интернет-издания «Страна.ua» Светлана Крюкова заявляла о пристальном внимании к ней со стороны СБУ.
Также в конце сентября после появления статьи-расследования о медиаимперии, которую хочет создать президент Петр Порошенко, Светлану Крюкову вызвали на допрос в СБУ.
Фото: Facebook Svetlana Kryukova