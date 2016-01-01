Замглавреда «Страны»: «Сперва с нами пытались договориться, а потом припугнуть»

12 января интернет-газета «Страна» заявила о том, что власть готовит провокации против издания.

"В частности, есть информация о том, что СБУ в ближайшее время намерена устроить «маски-шоу» в редакции «Страны». Кроме того, по поступившим данным, в СБУ ударными темпами фабрикуют уголовные дела с целью арестовать руководителей интернет-газеты «Страна»", – говорится в заявлении издания.

Заместитель главреда Светлана Крюкова в комментарии «Телекритике» сказала, что о готовящихся против издания провокациях им сообщили источники в правоохранительных органах и околовластных структурах.

"В адрес сотрудников издания поступают угрозы. Вот только вчера двое неизвестных звонили в редакцию. Пока ничего серьезного. Городские сумасшедшие, следящие за кассетным скандалом #Онищенкогейт. Мессенджер в Facebook - это отдельная графа удовольствий для гурманов и мазохистов. Там всегда можно узнать о себе много нового. В них много БДСМ и скабрезностей. «Сдохни, с…ка!», «Творишь, шлюха? Тварью станешь!», - пишут пользователи соцсетей с неопознанных эккаунтов в личку", - рассказывает Крюкова.

По ее словам, формальным поводом для претензий в адрес руководства издания является уголовное дело против главного редактора «Страны» Игоря Гужвы, открытое в 2014 году. Тогда СБУ обвинила журнал «Вести.Репортер» в призывах к нарушению территориальной целостности Украины.

"Были обыски в редакции, экспертизы, которые полностью опровергли претензии к статьям. Дело провисело до июля 2016-го года. К тому времени Игорь Гужва уже ушел из холдинга "Вести", весьма недружелюбно расставшись с бывшим собственником Александром Клименко, который до сих пор владеет холдингом", - говорит она.

Крюкова добавляет, что после того, как Гужва создал «Страну» проблемы снова появились.